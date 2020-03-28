陳家欽查無偽造文書 蘇揆不滿徐國勇處理程序

內政部長徐國勇法辦警政署長陳家欽這麼重大的事情，事先竟沒有向蘇貞昌報告，引發蘇揆不滿整件事情的處理程序。（記者蔡淑媛攝）

2020-03-28 14:43:37

〔記者李欣芳／台北報導〕內政部長徐國勇以警政署長陳家欽處理警方人事案遭檢舉偽造文書為由函送法辦，遭檢方退件，引發政壇軒然大波，黨政人士今天透露，根據內政部政風處的初步調查，陳家欽並沒有偽造文書，但徐國勇對陳家欽是否涉案並無預設立場，但考量內政部若就此簽結，會被質疑他在包庇陳家欽，因此決定全案移送北檢調查，但法辦警政署長這麼重大的事情，事先竟完全沒有向蘇貞昌報告，蘇揆不滿的是徐國勇整件事情的處理程序。

外傳蘇貞昌在內政部函辦陳家欽當天事後才得知大為震怒，黨政人士說，蘇貞昌雖不滿徐國勇處理問題的方式，但當天都還來不及釐清整件事情，哪來的震怒？

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黨政人士表示，陳家欽這次雖遭檢舉警界用人有爭議，但整件事並非弊案，經調查也無偽造文書問題，在武漢肺炎防疫的當前關鍵時刻，內政部將陳家欽移送法辦的做法時機點並不恰當，不過，蘇貞昌仍希望徐國勇與陳家欽繼續留在崗位上，優先做好防疫。

蘇貞昌今天在台中受訪時表示，過去這段時間以來，徐國勇從來沒有向他講這件事，是到移送法辦的當天晚上8點多，才打電話給他的辦公室主任黃致達，說是「因為忙，忘了向院長報告」，竟然是這樣的理由。第二天傳簡訊來說，是不要重蹈黃世銘洩密案的覆轍，所以認為不宜向上級長官報告。

黨政人士說，徐國勇以「因為忙，忘了向院長報告」以及後來認為不宜向蘇揆報告為由的說法，難以令人信服。

黨政人士也說，由於陳家欽並沒有明顯涉弊，因此，沒有撤換陳的問題。當前仍以防疫為優先，至於此案的後續，該調查的就調查。

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