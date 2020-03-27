川普簽署「台灣法案」 中國人大罕見發聲明抨擊

美國參眾兩院陸續通過「台灣法案」後，美國總統川普今天正式簽署生效，成為繼「台灣旅行法」後，再一個以「台灣」為名的國內法，表達美國對強化台灣與世界各國關係的支持。（法新社檔案照）

2020-03-27 23:05:08

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國參眾兩院陸續通過「台灣法案」後，美國總統川普正式簽署生效，美國將對強化台灣與世界各國關係的支持。對此，中國全國人大外事委員會罕見發出聲明指，美方粗暴干涉中國內政，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，中國全國人大對此表示強烈不滿和堅決反對。

對於「台灣法案」生效，總統府今天中午表示誠摯感謝，並強調台灣將繼續與美國及其他理念相近國家強化合作。外交部也表示，感謝美國行政部門及國會對我國外交空間、國際參與、深化台美經貿與安全關係，以及對台灣民主成就的肯定與一致支持。

請繼續往下閱讀...

不過，中國全國人大聲明稱，此舉嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。「台灣問題事關中國的國家主權和領土完整，涉及中國的核心利益」。

聲明指，美方有關法案無視一個中國原則是國際社會普遍共識和美國自己在41年前就與中國建立正式外交關係的基本事實，毫無道理地阻撓其他國家同中國建交、助台拓展所謂「國際空間」，違背了中美建交以來美歷屆政府長期奉行的一個中國政策和兩國元首的重要共識，將嚴重干擾中美關係大局和兩國在重要領域合作，最終只會損害美自身利益。

聲明說，「世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分。一個中國原則是中美關係的政治基礎，也是國際社會的普遍共識。我們強烈敦促美方充分認清台灣問題的高度敏感性，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，不得實施該法案，慎重處理台灣問題，以實際行動維護中美關係大局和台海和平穩定。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法