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川普簽署「台灣法案」 耿爽嗆：必將遭中方堅決反擊

美國總統川普今天正式簽署「台灣法案」，中國外交部發言人耿爽今天在例行記者會指稱，美方粗暴干涉中國內政，是赤裸裸的霸權主義邏輯，敦促美方糾正錯誤，不得實施該法，否則必將遭到中方的堅決反擊。（歐新社資料照）

美國總統川普今天正式簽署「台灣法案」，中國外交部發言人耿爽今天在例行記者會指稱，美方粗暴干涉中國內政，是赤裸裸的霸權主義邏輯，敦促美方糾正錯誤，不得實施該法，否則必將遭到中方的堅決反擊。（歐新社資料照）

2020-03-27 17:18:20

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國參、眾兩院陸續通過「台灣法案」後，美國總統川普今天正式簽署生效，美國將對強化台灣與世界各國關係的支持。不過，中國外交部發言人耿爽在今天的例行記者會上稱，美方粗暴干涉中國內政，是赤裸裸的霸權主義邏輯，敦促美方糾正錯誤，不得實施該法，否則必將遭到中方的堅決反擊。

對於「台灣法案」生效，總統府今天中午表示誠摯感謝，並強調台灣將繼續與美國及其他理念相近國家強化合作。外交部也表示，感謝美國行政部門及國會對我國外交空間、國際參與、深化台美經貿與安全關係，以及對台灣民主成就的肯定與一致支持。

不過，耿爽指稱，「美方所謂『2019年台灣法案』嚴重違反了一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，嚴重違背國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。」

耿爽說，「世界上已經有180個國家同中國建交，美國早在四十多年前就在一個中國的原則基礎上同中國建立外交關係，法案卻公然阻撓其他主權國家同中國發展正常國家關係，這毫無道理，是赤裸裸的霸權主義邏輯。我們敦促美方糾正錯誤，不得實施該法，不得阻撓各國同中國發展關係，否則必將遭到中方的堅決反擊。 」

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