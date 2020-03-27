議員質疑養網軍吹捧帶風向 中市府新聞局：不知情

江肇國認為施政宣傳很正常，但留言吹捧盧秀燕好棒棒的網友，可能就是網軍。（擷自江肇國臉書）

2020-03-27 18:51:01

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市議員江肇國今天於臉書指出，中市政府最近在雜誌媒體上，刊登一篇「廣宣文章」（指廣告宣傳文章），他認為公部門宣傳施政是正常之事，但是，「推文吹捧的網友們怎麼會有點怪怪的呢？」，他質疑這些吹捧盧秀燕好棒的網友，都有大頭照不露臉，臉書沒有文章等共同特徵，應該是俗稱的網軍，他質疑「市府養網軍來吹捧自己的廣宣文」、市府「不要盡做這些哄自己開心的事，而且手法還這麼粗糙」。

對此，中市政府新聞局回應說，「市府推動各項防疫工作、宣導防疫資訊，相關政策在網路上都會有民眾討論，針對有人指控網軍，新聞局不知情，也沒有多的評論」。

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江肇國於臉書中指出，上述吹捧盧秀燕的網友，發文內容包括「中小企業終於有個希望」、「這個政策有抓到痛點」等，他觀察發現，這些網友的帳號都有共同點，就是大頭照不露臉，只放食物或動物的照片，另外，不擅交際，朋友數很少，發文內容清一色都只有換大頭貼的紀錄，連篇廢文都沒有。

江肇國強調，公部門施政宣傳很正常，但推文吹捧的網友，共同特徵不就是所謂的網軍嗎？」市府養網軍來吹捧自己的廣宣文，這會不會太中二了？」，他還進一步發現，有些帳號還蠻熟悉的，上次他質疑「盧市長防疫關頭揪校長們來跳舞」的發文，在底下留言護航的網友，也是這些人。

江肇國說，他奉勸市府還是把心思花在施政，尤其是現階段的防疫上，「不要盡做這些哄自己開心的事，而且手法還這麼粗糙」。

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