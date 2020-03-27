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武漢肺炎》第3波包機從上海出發 蘇揆：以方便及國人安全為考量

行政院長蘇貞昌出席立法院院會，會前接受媒體聯訪。（記者王藝菘攝）

行政院長蘇貞昌出席立法院院會，會前接受媒體聯訪。（記者王藝菘攝）

2020-03-27 09:40:46

〔記者黃欣柏／台北報導〕海基會昨宣布第3波滯留中國湖北的台灣人，將於29、30日自上海包機返台，對於有人質疑距離太遠，批評政府「找麻煩」，行政院長蘇貞昌今在立法院受訪時表示，大家都希望可以盡量安排得便利，但過去談包機時曾有各種狀況，總之要以最方便、最能接人回來，同時也能夠保護同機乘客及2300萬同胞的安全為考量。

蘇貞昌今天上午赴立法院備詢，會前受訪指出，接回國人同胞是政府一直以來努力不斷的工作，過去雖然一波三折，但也看到國人一批一批回來，大家都能看到，若照我國政府所訂定的原則，像是第2波返台者就不會有事。

蘇貞昌強調，如今還有滯留的同胞要回來，我們都希望可以盡量安排得便利，但因為過去談的飛機有各種狀況，武漢解封後讓同胞到有開放的機場搭機回台是一個方法，總之都要以最方便、最能接人回來，同時也能夠保護同機乘客及2300萬同胞安全為考量。

至於機票價格等問題，蘇貞昌說，這需要使用者付費，但也希望能減輕同胞的負擔，這由相關單位及航空公司去磋商。

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