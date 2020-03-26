武漢肺炎》全球美軍接命停止移動 汪浩示警：共軍恐趁機行動

中國近期動作頻頻，幾度派出軍機飛近我國空域。圖為我F-16伴飛中國轟6軍機。（國防部提供）

2020-03-26 18:16:56

〔即時新聞／綜合報導〕中國軍機從武漢肺炎疫情爆發以來，已多次飛近我國空域進行挑釁，美方近期下令全球美軍停止移動以因應疫情，作家汪浩對此在臉書示警，共軍恐趁機行動威脅台灣。

中國人民解放軍2月起動作頻頻，2月9日進行完海空戰備巡航，10日又於台灣東南部海域組織聯合軍演，28日派遣軍機繞飛我防空識別區，3月16日更罕見在晚上7點飛越台灣西南海域，我軍當時發現共軍派出空警500、殲11等型機執行夜間飛行訓練。

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據《路透》報導，美軍已有227人確診，國防部長艾斯培（Mark Esper）下達移動禁令，要求所有美軍停止一切旅行和行動計劃，時限最長達60天，報導指出，這是美國國防部迄今下達最全面的防範措施，適用於全球各地駐外美軍，艾斯培表示，除了現役軍人外，禁令也包含軍眷以及文職人員，他強調：「要確保我們不會把病毒帶回家，傳染給他人，也避免病毒在軍隊內部傳播。」

汪浩今（26）日在臉書對此提到，美軍此時暫停行動，共軍有可能會趁機拚命行動，威脅台灣，汪認為，國軍的當務之急是要讓共軍「海面上不來」、「空中下不去」、「據點進不來」、「路上跑不掉」，可以透過雄一、雄二、雄三飛彈，「瞄好瞄準瞄到飽，遏制共軍，不讓它輕舉妄動」。

汪浩臉書全文

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