檢疫民眾破4萬 行政院將擴增集中檢疫所量能

台灣近來武漢肺炎確診個案以境外移入為大宗，居家檢疫人數大增，行政院正規劃再擴增集中檢疫所的量能，圖為行政院長蘇貞昌。（資料照）

2020-03-26 14:12:37

〔記者李欣芳／台北報導〕台灣近來武漢肺炎確診個案以境外移入為大宗，居家檢疫人數大增，行政院正規劃再擴增集中檢疫所的量能，行政院長蘇貞昌今天表示，目前仍約有4萬多名民眾正在進行檢疫，請地方政府再積極盤點、整備，行政院秘書長李孟諺正就再擴增集中檢疫所的量能，召集相關部會整備中，希望讓不方便在家進行檢疫者，都能有適當處所可以安心進行檢疫、隔離。

武漢肺炎疫情挑戰嚴峻，蘇貞昌今天在主持行政院院會時指出，至今已有170幾個國家淪陷、超過42萬人確診，歐洲好幾個國家及美國，短短一週內，確診人數曲線呈現陡峭的斜率上揚，疫情導致防疫物資匱乏、醫療體系崩潰，進而又造成大量感染的失控情況發生。

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他說，我國自19日起，禁止非本國籍人士入境，同時所有入境者都要接受居家檢疫，由於國外疫情嚴重，在外就學與旅遊的國人紛紛返台，產生大量境外移入的確診案例，但也反應出，加嚴機場採驗與居家檢疫措施，已發揮了相當攔阻效果。

蘇貞昌強調，他要再次提醒國人，防疫不是只有政府的事，居家檢疫是防疫極其重要的一環，不只是為個人健康好，更是為保護全體國人、降低社會負擔。這幾天還是看到多起入境資料申報不實、檢疫期間還跑去夜店、網咖或者呼朋引伴到家裡來開趴的，這都很不應該，現在相關罰則都已明確訂定，請地方政府務必從嚴查緝，對於違規者逾期不繳罰鍰，法務部也要強力執行，絕不手軟。

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