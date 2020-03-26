國際合作推案多 巴拉圭、帛琉、貝里斯都有新計畫

立法院外交委員會審查國合會、台灣民主基金會與太平洋經濟合作理事會中華民國委員會109年度預算。（記者呂伊萱攝）

2020-03-26 14:07:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕國合會109年度預算在投融資先期評估預算部分編列422萬3千元，較前年度決算增加約百萬。國合會今在立院審查中說明，今年需求比較多，第一季迄今收到巴拉圭微中小企業輔導計畫、帛琉國家電信升級光纖電纜計畫和貝里斯聖佩卓社區醫院建置計畫等，都需要進行先期評估，即使現階段因為疫情的關係暫緩，之後一定會加緊作業。

立法院外交委員會今審查外交部主管之財團法人109年度預算案，包括國合會、台灣民主基金會和太平洋經濟合作理事會中華民國委員會（CTPECC）。國合會109年度預算案編列15億5677萬餘元，民主基金會約支出1億7千萬餘元，CTPECC則編列1406萬9千元。

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國合會是我國官方援外機構，109年度於投融資業務部分編列638萬7千元，其中先期評估研究費用編列422萬3千元，較前年度決算312萬3千元增加約百萬。但包括民進黨立委王定宇、蔡適應、何志偉、無黨籍立委林昶佐和國民黨立委溫玉霞和呂玉玲等人均提案凍刪相關費用，並提出「中美洲區域咖啡銹病貸款專案」一案將於今年底屆滿、但至今未動撥，質疑投融資業務推動未臻完善。

國合會投融資處處長徐慧雯說明，咖啡產業對許多友邦來說相當重要，該專案是和中美洲經濟整合銀行合作的融資計畫，是對友邦承諾的主權貸款，由邦交國政府借款；先前薩爾瓦多曾申請此專案，但斷交後計畫隨即中止，後瓜地馬拉提出、目前在國會階段，但瓜國去年新政府上台，目前需進一步了解新政府執行意向再行推動。

溫玉霞也質疑，各項合作計畫執行不如預期，顯示先期評估研究「失準」，又為何今年再增加編列經費？對此，徐慧雯說明，今年需求比較多，第一季迄今收到巴拉圭微中小企業輔導計畫、帛琉國家電信升級光纖電纜計畫和貝里斯聖佩卓社區醫院建置計畫等，都需要進行先期評估，即使現階段因為疫情的關係暫緩，之後一定會加緊作業。

說明後，委員會決定在投融資業務支出部分酌予凍結100萬元，報告後始得動支。

根據立法院紀錄，國合會預算共凍結3500萬元、刪減70萬元；台灣民主基金會預算凍結1000萬元、刪減630萬元；太平洋經濟合作理事會中華民國委員會凍結150萬元、刪減50萬元。台灣民主基金會與太平洋經濟合作理事會中華民國委員會的刪凍多是由於近日武漢肺炎疫情影響國際交流業務，導致會議與外賓來訪等需求減少，酌予刪減。

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