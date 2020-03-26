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被問「順時中」或「順貞昌」 柯、侯互推麥克風

台北市長柯文哲（右）、新北市長侯友宜（左）出席雙北合作交流平台會議，媒體詢問「順時中、逆時中」及「順貞昌」的敏感問題，兩人互推麥克風給對方先答。（記者廖振輝攝）

台北市長柯文哲（右）、新北市長侯友宜（左）出席雙北合作交流平台會議，媒體詢問「順時中、逆時中」及「順貞昌」的敏感問題，兩人互推麥克風給對方先答。（記者廖振輝攝）

2020-03-26 12:41:28

〔記者陳璟民／台北報導〕台北市長柯文哲與新北市長侯友宜今天在台北市政大樓劉銘傳廳共同主持雙北合作交流平台，聚焦武漢肺炎（COVID-19）防疫議題，被詢及是否感受「順時中者生、逆時中者亡」的壓力？會改為「順貞昌」嗎？兩人互推麥克風給對方先答，與會者見狀爆出一陣笑聲，最後因柯是主人而先說「齁，歹康的都沒人欲…」、「不要講那麼嚴重啦，我們都擁護中央政府」，侯則說「雙北一定跟中央齊步往前走」。

「順時中」語出柯文哲月前受訪提到現在防疫事宜，都要照中央流行疫情指揮中心指揮官、衛生福利部長陳時中的話，陳的名字諧音「時鐘」。

至於柯、侯是否順行政院長蘇貞昌的政策？柯連續兩度回應「沒問題」，他還說，他跟侯友宜都很認真在做事情，政治口水少一點，特別是在疫情期間，他本來很愛講話的，現在都不太講話，不要太多紛擾，撐過再講，而且最近確診病例每天都20個、20個，他感覺毛毛的，還是先撐過去，「一個月後，要口水戰再來」（會場又掀一陣笑聲），國家有危險的時候，我們還是要沉著應戰。

侯友宜表示，我們大家都認真做事，一步一腳印，把防疫的事情做好，怎樣做最到位，雙北一定跟中央齊步往前走，起碼都有遵照應變指揮一起做，只要有狀況，會馬上處理，尤其雙北有特殊性的，會跟柯保持聯繫，共同防疫，雙北的疫情都很緊張，不管居家檢疫的量，還是居家隔離，甚至確診個案，我們都要全力以赴，「柯不是口水不口水，是很認真在做事。」

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