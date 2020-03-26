孫大千籲「罷Q」 張博洋：幫韓國瑜出氣、把罷免當兒戲

台灣基進新聞部副主任張博洋。（資料照）

2020-03-26 10:49:23

〔記者葛祐豪／高雄報導〕綽號3Q的台灣基進立委陳柏惟，日前質詢拋出「邀香港人來台當兵」議題，前韓國瑜競選辦公室發言人孫大千今天在臉書酸說，在推動罷韓後，也可以考慮開始「罷Q」。對此，台灣基進新聞部副主任張博洋批孫大千是幫韓國瑜出氣，根本是把罷免當兒戲。

台灣基進立委陳柏惟24日質詢時，拋出「邀香港人來台當兵」議題，提到台灣可以徵召香港人來台當兵，好處有三個，第一、香港人比我們年輕；第二，香港人比我們討厭中國；第三，可以增加台灣勞工人數，引發討論。

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前韓國瑜競選辦公室發言人孫大千今天在臉書指出，陳柏惟這樣無厘頭式的發言，難道不怕丟盡了年輕世代的臉嗎？從當選後的囂張得意，極盡所能的羞辱對手，到這幾次的自曝其短，荒腔走板的質詢內容，只不過是不斷地反映出一位政治人物「不厚道又不用功」的人格特質

孫大千酸說，台灣又多了一位「搞笑立委」嗎？甚至呼籲台灣基進在推動「罷韓」之後，也可以考慮一下清理門戶，開始「罷Q」。

對此，台灣基進新聞部副主任張博洋解釋說，陳柏惟提的「港人當兵」，正確來說是讓原本就有的「港人歸化需服義務役」法規，結合反送中時香港抗爭者的需求，讓港台在民主抗中的前提下，有合作的契機，這也是台灣基進去年選舉就提過的訴求之一。

張博洋說：「孫大千急著砲轟陳柏惟，幫自己前老闆報老鼠冤」，卻忘了韓國瑜提的香港村計畫，因為不敢得罪中共，刻意忽略基層港人面對中共打壓的痛苦，只邀請有錢港人遷台，對比陳柏惟想辦法在現行法規下，嘗試找到聲援香港契機，高下立見。

張博洋強調，罷免是嚴肅的議題，不是政客進行鬥爭的工具，日前孫大千才剛發文指罷韓是世紀笑話，並暗諷高雄市民的民意只值百元，現在又因為要幫韓國瑜出氣轉而呼籲「罷Q」，根本是把罷免當兒戲。

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