國民黨籲政府填補紓困漏洞 協助交通運輸業度過難關

國民黨今天上午找來交通運輸業者代表召開記者會，呼籲政府填補紓困漏洞，協助交通運輸業度過難關。（記者施曉光攝）

2020-03-26 10:32:32

〔記者施曉光／台北報導〕鑑於交通運輸業者遭逢疫情衝擊，國民黨今天上午召開「政府應填補紓困漏洞，助交通運輸業度難關」記者會，與會業者陳述受疫情影響，導致工作停擺、營收歸零的困境，希望政府協助解決展延車貸等問題，國民黨呼籲蔡政府應就紓困方案漏洞，例如對機場接送或包車旅遊的租賃小客車以及遊覽車車貸展延等問題，主動協助這些從業人員，如果預算不足，就應該再加碼。

全國租賃小客車自救會會長杜金鈜表示，從事機場接送或是包車旅遊的租賃小客車，多數都是向租賃融資公司辦理車貸，在收入歸零的此時，車主們亟需車貸展延，但租賃融資公司卻不願意，政府部門也以非銀行體系無法可管為由，難以介入，如今眾多車主生計陷入困境，期盼政府協助他們展延車貸，編列的紓困金除了納入遊覽車與計程車，也盡可能協助他們渡過難關。

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台中市遊覽車商業同業公會理事長張治本表示，遊覽車也同樣面臨車貸展延問題，目前交通部規定先看車主獲得車貸展延款項，再提供利息補貼，但公司狀況好的車輛自然獲得展延的機率較高，反而狀況差、通常更需要利息補貼的車主卻得不到，建議政府讓車主憑租賃公司開出的車貸欠款證明，給予利息補貼，以落實紓困美意。

張治本並指出，政府對於旅行業者初步規劃每家補助10萬元，4萬名從業人員規劃每人補助1萬元、補助3個月，希望遊覽車從業人員也能比照辦理，讓收入驟減的業者、駕駛得以維持基本生計。

台北城市科技大學觀光系助理教授李奇嶽則從長期的角度建議，可以考慮立法規範租賃融資公司的放款法制化，降低設立車行的門檻或比照計程車個人車行的申請，將司機們每個月的靠行規費轉為政府稅收，若未來再有重大變故發生，才得以落實紓困方案。

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