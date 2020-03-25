警告吳斯懷？江啟臣：不分區立委表現損及黨形象可註銷提名

國民黨中常會，會中由國民黨黨主席江啟臣（圖中）主持，並說明工作重點。（記者王藝菘攝）

2020-03-25 14:49:56

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨不分區立委吳斯懷問政近日引發社會爭議，國民黨主席江啟臣特別在今日下午主持中常會前，開放媒體旁聽「主席講話」，以不點名方式批評「部分不分區委員」問政表現，讓國民黨形象備受考驗，他還說，當初在不分區立委提名時所有被提名人都曾簽立承諾書，承諾個人言行舉止絕不損及黨的形象，而且「經查證屬實，願受黨紀處分，並依相關規定註銷被提名」，藉此警告用意十分明顯。

江啟臣並指出，「改革委員會」應該更具體建立「立法委員考核評鑑辦法」，用人民期待的標準來要求包含他自己在內的黨籍立法委員，建立制度，更要落實制度，評鑑結果不但要作為不分區委員去留的機制，更要作為區域委員提名的考核，用黨紀落實，作為再造國民黨品牌價值的第一步。

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江啟臣表示，他要提醒所有黨籍參政同志，公職與民代的言行與問政表現，都代表國民黨的品牌價值，都與本黨社會形象直接連結，在疫情持續蔓延的社會氛圍中，國民黨本應該善盡在野黨責任，齊心防疫，理性監督，與所有國人站在同一陣線，然而部分不分區委員的問政表現，卻讓國民黨形象再次備受考驗，不但受到對手政黨猛烈攻擊，一般社會大眾強烈質疑，甚至讓國民黨支持者再次沮喪失望。

他指出，當初黨中央進行不分區立法委員提名時，所有的提名同志都簽立承諾書，其中明確提到「當選就職後，個人言行舉止絕不損及本黨形象」、「經查證屬實，願受黨紀處分，並依相關規定註銷被提名」，顯示國民黨對於不分區委員言行及問政品質，有約束及輔導的權力及義務。

他強調，正值黨內改革全面啟動的關鍵時刻，更是國民黨轉型重生的重要契機，國民黨與人民間的信任根基已經沒有繼續被侵蝕的本錢，「我要再次懇請所有參政同志，以黨為念，以國家為念，更要以人民為念，不但要用行動堅守在野黨的監督立場，更要用行動與人民站在一起，贏回人民的信任。」

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