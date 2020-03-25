陳柏惟「找香港人來台當兵」 郁慕明酸：正好應證兩岸是一國

台灣基進立委陳柏惟建議政府邀請香港人藉由來台當兵取得公民權，因為港人更年輕、更討厭中國，而且還可以增加台灣勞工人數，引發討論。新黨前主席郁慕明今天在臉書發文砲轟「弱智言論」，並酸說「真是深藏不露的臥底，找中國香港特區來從軍，正好應證兩岸的確是一國」。（資料照）

2020-03-25 14:04:56

〔記者陳昀／台北報導〕台灣基進立委陳柏惟建議政府邀請香港人藉由來台當兵取得公民權，因為港人更年輕、更討厭中國，而且還可以增加台灣勞工人數，引發討論。新黨前主席郁慕明今天在臉書發文砲轟「弱智言論」，並酸說「真是深藏不露的臥底，找中國香港特區來從軍，正好應證兩岸的確是一國」。

郁慕明指出，他擔任立委時受關注的都是學有專精、問政紮實的立委，推動的都是劃時代的重要立法，包含民進黨的時任立委陳水扁、謝長廷，大家都不是浪得虛名，除了犀利更要有內涵，豈會淪落到「找香港人來當兵」這種弱智言論都可以搬上質詢台耍寶演猴戲？

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郁慕明痛批，除了弱智，所謂找香港人當兵更年輕、更恨中國，不正說明喊台獨喊台獨卻不願打仗，還異想天開找中華人民共和國香港特區人民當自以為的「傭兵」？利用香港人成就自己當選，人家來投奔又拒絕收留，現在需要全面備戰了，才想到再利用他們替你們賣命？

「又或者你們真是深藏不露的臥底？」郁慕明質疑，找中國香港特區人來從軍，正好應證兩岸的確是一國，中國台灣特區不久也就要成立？

郁慕明說，以前按他的個性，罵人一定直接點名，但現在老了，「對這些小子都客氣一些，就姑隱其名，反正他的事蹟已一堆人宣傳了！」

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