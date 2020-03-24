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台灣每週供美10萬口罩 中國國台辦氣炸：和「祖國大陸」對抗

台美18日首度同步發出防疫夥伴關係聯合聲明，中國國台辦今晚稱，「是把台灣民眾的衛生健康福祉，綁架到『挾洋自重』和祖國大陸搞對抗的錯誤道路上」。圖為國台辦發言人朱鳳蓮。（取自網路）

台美18日首度同步發出防疫夥伴關係聯合聲明，中國國台辦今晚稱，「是把台灣民眾的衛生健康福祉，綁架到『挾洋自重』和祖國大陸搞對抗的錯誤道路上」。圖為國台辦發言人朱鳳蓮。（取自網路）

2020-03-24 22:14:49

〔記者鍾麗華／台北報導〕台美18日首度同步發出防疫夥伴關係聯合聲明，對疫苗與藥品研發等6大抗疫措施強化合作機制，而美方為台灣保留30萬件防護衣原料，台灣未來也將每週提供10萬枚口罩給美方。中國國台辦今晚稱，「是把台灣民眾的衛生健康福祉，綁架到『挾洋自重』和祖國大陸搞對抗的錯誤道路上」。

中國官媒「新華社」19日發文抨擊抨擊外交部長吳釗燮，並稱民進黨當局「仇中媚美」、「比病毒更毒」。吳釗燮當時在立法院受訪表示，他是外交部長，工作是促進台灣與其他國家友誼，「我的工作不在諂媚中國」。

中國國台辦則遲了6天之後，在今天（24日）晚間才回應，國台辦發言人朱鳳蓮透過新聞稿稱，「台美發布防疫聯合聲明，再次暴露民進黨當局借新冠肺炎（武漢肺炎）疫情『以疫謀獨』的卑劣行徑和政治圖謀，是把台灣民眾的衛生健康福祉，綁架到『挾洋自重』和祖國大陸搞對抗的錯誤道路上」。

朱鳳蓮表示：「支持國際社會共同努力、加強合作戰勝疫情，但堅絕反對藉機搞『台獨』或打『台灣牌』，搞一些多此舉的小伎倆。台灣和美國的關係必須在『一個中國』原則下處理。堅絕反對台美之間任何形式的官方往來。」

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