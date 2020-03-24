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吳斯懷憂中共封鎖我天然氣船 沈榮津：運輸航線避開南海

國民黨立委吳斯懷質疑，我國天然氣儲氣槽只有7到14天存量，一旦颱風導致燃氣船進不了港，「或中共對我們的打壓大家很清楚，海上封鎖，很快就斷氣」。（記者劉信德攝）

國民黨立委吳斯懷質疑，我國天然氣儲氣槽只有7到14天存量，一旦颱風導致燃氣船進不了港，「或中共對我們的打壓大家很清楚，海上封鎖，很快就斷氣」。（記者劉信德攝）

2020-03-24 17:25:09

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨立委吳斯懷今天連續登記外交國防組、經濟組總質詢，下午他針對能源政策質詢經濟部規劃2025年要將燃氣的能源配比拉高到50％，未來一旦面臨中共打壓很快就會斷電。經濟部長沈榮津回應，除了安全存量提升，運輸航線也會避開南海，讓風險降到最低。

吳斯懷指出，政院規劃2025年能源配比為燃氣50％、燃煤27％、再生能源20％、其他3％，但我國天然氣99％依賴進口，沒有任何國家本身沒產還站那麼高配比，即使是美國有自產天然氣，也不過31.7％。

沈榮津表示，過去燃煤佔能源配比40餘％，但百姓對煤污染比較無法接受，因此順應民意調整結構、提高燃氣配比，且各國國情、天然資源條件不一樣。

吳斯懷質疑，我國身為海島國家、沒有生產任何能源，卻把不確定的燃氣配比提到這麼高，天然氣具有不安全、供電風險高、價格高三大問題，且開採、運輸、儲存都很困難，目前儲氣槽只有7到14天存量，一旦颱風導致燃氣船進不了港，「或中共對我們的打壓大家很清楚，海上封鎖，很快就斷氣」。

沈榮津解釋，依照目前科技成熟度，天然氣儲存沒有問題，在APEC都討論過，經濟部將擴大燃氣槽，擴建計畫正進行，將安全存量提高到21天，運輸航線也有整體規劃，會避開南海航線，讓風險降到最低。

針對吳斯懷質疑，台灣再生能源要在2025年達到20％，但綠能大國德國從5％提升到20％就花了12年，台灣2025年能不能做到？沈榮津答詢說，沒問題，現在都on schedule（照進度），每季都盯進度，開發商有困難、假日找他，他也願意幫忙解決，晚上也能開視訊會議，對於2025年達再生能源20％配比，沈榮津強調「沒問題！我們使命必達，但也每年持續檢討。」

經濟部長沈榮津（右）說，除了天然氣安全存量提升，運輸航線也會避開南海，讓風險降到最低。（記者劉信德攝）

經濟部長沈榮津（右）說，除了天然氣安全存量提升，運輸航線也會避開南海，讓風險降到最低。（記者劉信德攝）

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