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吳斯懷頻惹議 郁慕明力挺：有內涵、威力才被鬥

國民黨不分區立委吳斯懷書面質詢內容頻頻惹議，不只黨外砲轟、引發黨內不滿，就連黨中央也切割。新黨前主席郁慕明則是在臉書表達力挺之意。（資料照）

國民黨不分區立委吳斯懷書面質詢內容頻頻惹議，不只黨外砲轟、引發黨內不滿，就連黨中央也切割。新黨前主席郁慕明則是在臉書表達力挺之意。（資料照）

2020-03-24 13:56:45

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨不分區立委吳斯懷書面質詢內容頻頻惹議，不只黨外砲轟、引發黨內不滿，就連黨中央也切割。新黨前主席郁慕明則是在臉書力挺吳斯懷，他指出，吳斯懷是真正有內涵、有威力的立委，所以民進黨集中力量要把他鬥臭鬥垮，國民黨年輕一代搞不清楚狀況才跟著打。

「大家集中力量攻吳斯懷，他做錯什麼了嗎？」郁慕明發佈影片說道，吳斯懷去（中國參加國父孫中山紀念活動）又不是一個人，為什麼只有他變成箭靶？原因就是民進黨認為吳斯懷真正有威脅，要鬥臭、鬥垮他。

郁慕明表示，有多少將軍做過立委，民進黨有在乎過、去罵他們嗎？唯一只在意過一位上校，那個人就是郁慕明，吳斯懷被攻擊的原因，就是他有內涵、有威力，而且敢說、敢寫，因此民進黨欲除之而後快。

郁慕明說，吳斯懷不只代表自己一人，背後有很多力挺的袍澤，這些人跟著吳斯懷對抗民進黨，且在國民黨最衰時仍不離不棄，民進黨集中力量打吳斯懷，目的就是打掉黃復興，結果國民黨年輕一代根本搞不清楚狀況，人家打吳斯懷，還跟著打。

郁慕明說，他對這種伎倆深有所感，他雖不是國民黨，但他要力挺吳斯懷，因為他挺黃復興的忠貞，更力挺退伍軍人。

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