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首頁　>　政治

吳斯懷︰6年來讓基層幹部不敢管...倡議恢復軍審法

立委吳斯懷質詢。（記者劉信德攝）

立委吳斯懷質詢。（記者劉信德攝）

2020-03-24 12:42:28

蘇揆︰應讓司法了解軍隊特殊權利義務

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨立委吳斯懷在立法院質詢指出，軍審法被廢除、凍結以來，部隊軍紀敗壞，造成國家安全崩解，建議國防部考量恢復軍審法。行政院長蘇貞昌回應，政府應該讓司法院了解軍隊特殊的權利義務；國防部副部長張哲平也解釋，已跟司法檢察機構建立交流平台。

吳斯懷指出，部隊軍紀敗壞，造成國家安全崩解，緣起於軍審法被廢除、凍結，自從軍紀案件從軍法移到民間司法，6年來讓基層幹部不敢管、不願意管、管不到。

他表示，幹部管了也沒有用，有很多無罪、緩刑，最離譜就是東引士兵跑回台灣給女友過生日，最後判他沒有逃亡犯意、沒事，這要基層營連長怎麼管理部隊？

「國防部是不是可以恢復軍審法？」吳斯懷說，現在把軍事法官的營社全部空在那裡，未來作戰時從哪裡找回來這些軍法官？經驗如何延續？請國防部考量恢復，讓軍隊管理有胡蘿蔔也有棒子。

蘇貞昌表示，對於有些法院判決不了解軍紀或如何帶動部隊政府應讓司法院了解，雖然移到民間法院審判，也要了解軍隊特殊的權利義務關係，以及軍紀維持軍隊的力量，法官在審酌案件時，也應該有所不同，避免判決脫離事實。

蘇強調，他不是說要考慮恢復軍審法而是讓法官審判時了解軍隊、軍紀與民間的不同。張哲平也說，一開始發現問題，國防部也有檢討，現已跟司法檢察機構建立交流平台。

行政院長蘇貞昌（中）、退輔會主委馮世寬（左）、國防部副部長國防部副部長張哲平（右）備詢。（記者劉信德攝）

行政院長蘇貞昌（中）、退輔會主委馮世寬（左）、國防部副部長國防部副部長張哲平（右）備詢。（記者劉信德攝）

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