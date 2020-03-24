湖北明「解封」台人可自行返國？ 官員：依指揮中心規定辦理

對於滯留湖北與武漢的台人，是否可自行返台？官員表示，一切依照中央流行疫情指揮中心發佈的規定辦理。圖為第2批中國湖北台人包機拖進機棚。（資料照）

2020-03-24 14:37:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國湖北省政府今天宣布，從25日起武漢市以外地區恢復對外交通；武漢則將在4月8日起解除通道管控措施，恢復對外交通。對於滯留湖北與武漢的台人，是否可以自行到北京首都機場、上海浦東機場及虹橋機場、廈門高崎機場、成都雙流機場等4城市、5處機場航點搭機返台，相關官員表示，一切依照中央流行疫情指揮中心發佈的規定辦理。

官員說，目前仍依據中央流行疫情指揮中心2月25日發布的境外管制措施要點為依據，至於新的變化，會反應到指揮中心上討論，一切看指揮中心的決定。在沒有新措施前，就依照過去以包機的形式接返國人，這樣才能維護滯留湖北台人的健康安全，以及顧及台灣整體防疫考量。

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湖北省政府官網於中午發布「湖北省新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部通告」，通報稱，從3月25日零時起，武漢市以外地區解除離開湖北的通道管控，有序恢復對外交通，「離鄂人員憑湖北健康碼『綠碼』安全有序流動」。

14天後，即4月8日零時起，武漢市解除離漢離鄂通道管控措施，有序恢復對外交通，離漢人員同樣需憑湖北健康碼綠碼「安全有序流動」。

通報也提到，武漢市根據疫情風險等級評估情況，在做好疫情防控的前提下，推動企業分區分級、分類分時、有條件復工復產。省內大專院校、中小學、中職學校、技工院校、幼兒園等繼續延期開學。具體開學時間根據疫情防控情況，經科學評估後確定。

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