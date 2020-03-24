蔡總統視導部隊防疫 勉守護國家安全不能有絲毫鬆懈

為確保國軍不受武漢肺炎侵襲，蔡英文總統今日上午前往陸軍八軍團接訓新兵的陸軍二〇三旅視導。（記者蘇永耀攝）

2020-03-24 11:56:48

〔記者蘇永耀／台南報導〕為確保國軍不受武漢肺炎侵襲，蔡英文總統今日上午前往陸軍八軍團接訓新兵的陸軍二〇三旅視導，總統在瞭解整個防疫作為後表示，在防疫作戰上，國軍戮力完成任務。她並訓勉說，謹慎面對疫情挑戰的同時，平日的戰備整備，守護國家安全，也不能有絲毫的鬆懈。

總統今日在國安會秘書長李大維、國防部長嚴德發、及參謀總長黃曙光等陪同下前往台南官田營區，她向在場新訓人員表示，今天來到陸軍步兵第二〇三旅，就是要代表國人同胞，向我們的國軍弟兄姊妹來打氣、鼓勵，感謝各位在這段時間以來，為防疫所做的努力和付出。

請繼續往下閱讀...

總統說，從疫情發生開始，國軍官兵就立即配合防疫需求迅速動員，不論是投入口罩生產提升產能，還是協助包機返台的消毒作業上，都可以看見國軍弟兄姊妹，看到他們辛勤付出的身影。

然而，她強調，除了要謹慎面對疫情的挑戰，平日的戰備整備，守護國家安全，也不能有絲毫的鬆懈。

總統並說，雖然目前疫情緊張，但是中共軍機還是不斷擾台，對台灣與區域的安全威脅，並沒有降低。稍早她也特別前往空軍第一聯隊，去了解空軍針對「解放軍遠海長航」的處置及作為，也要求空軍弟兄姊妹，一定要確保國家領空的安全。

蔡英文說，二〇三旅是南部地區軍事訓練役接訓的大本營，肩負的使命，是要讓年輕世代瞭解國軍任務，強化他們對國軍支持的重要使命。剛剛看完各位的訓練，也看到了周密的防疫程序，期許二〇三旅，未來在全民國防上也能扮演更為重要的角色。

總統並說，不僅是她本人，社會也看到了，在防疫作戰上，國軍戮力完成任務。這是一支可信賴的部隊，平時保護人民、戰時保護我們的國家。在這裡，我要代表全體國人，再次感謝國軍的付出與努力。

蔡英文總統今日上午前往陸軍八軍團接訓新兵的陸軍二〇三旅視導，訓勉官兵們謹慎面對疫情挑戰同時，平日的戰備整備，守護國家安全，也不能有絲毫的鬆懈。（記者蘇永耀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法