為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

蔡總統視導部隊防疫 勉守護國家安全不能有絲毫鬆懈

為確保國軍不受武漢肺炎侵襲，蔡英文總統今日上午前往陸軍八軍團接訓新兵的陸軍二〇三旅視導。（記者蘇永耀攝）

為確保國軍不受武漢肺炎侵襲，蔡英文總統今日上午前往陸軍八軍團接訓新兵的陸軍二〇三旅視導。（記者蘇永耀攝）

2020-03-24 11:56:48

〔記者蘇永耀／台南報導〕為確保國軍不受武漢肺炎侵襲，蔡英文總統今日上午前往陸軍八軍團接訓新兵的陸軍二〇三旅視導，總統在瞭解整個防疫作為後表示，在防疫作戰上，國軍戮力完成任務。她並訓勉說，謹慎面對疫情挑戰的同時，平日的戰備整備，守護國家安全，也不能有絲毫的鬆懈。

總統今日在國安會秘書長李大維、國防部長嚴德發、及參謀總長黃曙光等陪同下前往台南官田營區，她向在場新訓人員表示，今天來到陸軍步兵第二〇三旅，就是要代表國人同胞，向我們的國軍弟兄姊妹來打氣、鼓勵，感謝各位在這段時間以來，為防疫所做的努力和付出。

 

總統說，從疫情發生開始，國軍官兵就立即配合防疫需求迅速動員，不論是投入口罩生產提升產能，還是協助包機返台的消毒作業上，都可以看見國軍弟兄姊妹，看到他們辛勤付出的身影。

 

然而，她強調，除了要謹慎面對疫情的挑戰，平日的戰備整備，守護國家安全，也不能有絲毫的鬆懈。

總統並說，雖然目前疫情緊張，但是中共軍機還是不斷擾台，對台灣與區域的安全威脅，並沒有降低。稍早她也特別前往空軍第一聯隊，去了解空軍針對「解放軍遠海長航」的處置及作為，也要求空軍弟兄姊妹，一定要確保國家領空的安全。

 

蔡英文說，二〇三旅是南部地區軍事訓練役接訓的大本營，肩負的使命，是要讓年輕世代瞭解國軍任務，強化他們對國軍支持的重要使命。剛剛看完各位的訓練，也看到了周密的防疫程序，期許二〇三旅，未來在全民國防上也能扮演更為重要的角色。

 

總統並說，不僅是她本人，社會也看到了，在防疫作戰上，國軍戮力完成任務。這是一支可信賴的部隊，平時保護人民、戰時保護我們的國家。在這裡，我要代表全體國人，再次感謝國軍的付出與努力。

蔡英文總統今日上午前往陸軍八軍團接訓新兵的陸軍二〇三旅視導，訓勉官兵們謹慎面對疫情挑戰同時，平日的戰備整備，守護國家安全，也不能有絲毫的鬆懈。（記者蘇永耀攝）

蔡英文總統今日上午前往陸軍八軍團接訓新兵的陸軍二〇三旅視導，訓勉官兵們謹慎面對疫情挑戰同時，平日的戰備整備，守護國家安全，也不能有絲毫的鬆懈。（記者蘇永耀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
首位三軍統帥進士官學校 蔡總統提士官五大改革
2019-09-06 12:06

首位三軍統帥進士官學校 蔡總統提士官五大改革
大台北關鍵防線！新型戰車、無人槍塔擬部署淡水河口
2019-05-04 11:56

大台北關鍵防線！新型戰車、無人槍塔擬部署淡水河口
下背痛變棘手 腰薦髂恐皆失守

下背痛變棘手 腰薦髂恐皆失守
「當兵最常拿掃把還是步槍」 宅神說出國軍扭曲一面
2016-06-08 11:10

「當兵最常拿掃把還是步槍」 宅神說出國軍扭曲一面
首位女性三軍統帥 蔡英文週日視導國軍部隊
2016-05-25 16:29

首位女性三軍統帥 蔡英文週日視導國軍部隊
政治今日熱門
2020-03-24 06:27

獨家》F-16V加入！「聯翔操演」拂曉出擊 全台震撼 影片

2020-03-24 10:12

禁酬庸換4董座 蘇揆：汽車3天撞2次飛機、拉下來剛好而已

2020-03-24 00:53

武漢肺炎》台美合作！媒體爆疫苗問世時間點

2020-03-24 09:31

蘇揆：若中國能不隱瞞疫情「就不會危害這麼厲害」 影片

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播