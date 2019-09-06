首位三軍統帥進士官學校 蔡總統提士官五大改革

2019-09-06 12:06

［記者許倬勛／桃園報導］國軍三軍士官學校首次舉辦聯合開訓典禮「榮耀傳承日」，由總統蔡英文主持新生開學典禮，蔡英文致詞表示，未來士官制度改革朝五大方向前進，加強士官素質、調高士官待遇、善用士官接地氣、協助士官專業發展、並將持續辦理榮耀傳承。

活動由士官長連長瓦歷斯阿逆，帶領士官代表領讀「國軍士官信條」，期許身為士官，一言一行都要以維護部隊及士官的信譽為念，接著三軍專校畢業生為新生佩掛臂領、肩章，象徵傳承榮譽精神。

蔡英文說，今日活動別具意義，除了是三軍統帥首次踏入士官學校、主持開學典禮，更重要的是，隨時代推演，士官的未來應更光明璀璨、勢必要改革制度。

針對士官制度改革，蔡英文提五大方向，分別是加強士官素質、鼓勵士官進修；第二是調高士官待遇、服役期間要拉近軍官與士官間的福利與薪資；第三則是善用士官長期駐地，提升地方對國軍的認同；第四則是協助士官專業發展，請退輔會加強就學就業照顧；第五則是請國防部持續辦理榮耀傳承，肯定士官貢獻，提升整體士氣。

「士官勇猛頑強，為國犧牲奉獻」蔡英文期勉士官的可貴精神能傳承下去，新生將成為國軍新的動力，她說，士官不僅是協助軍官達成任務的重要助手，也是在第一線流汗苦幹的勇士，從今之後要拉近士官與軍官的距離，拉近彼此認同感。

典禮尾聲，陸專學生以戰鼓、熱舞表演帶動全場氣氛，蔡英文面露微笑、不時隨節奏拍手，離場前依序與三軍專校學生合影留念，受到學生熱烈擁簇。

過去各軍種士官學校的開學典禮，罕有上將級的司令現身，此次蔡英文以三軍統帥身分蒞臨，獲得不少掌聲，讚小英沒架子、體貼基層。

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