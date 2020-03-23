武漢肺炎》中國宣稱「病例清零」 王定宇提5大蛛絲馬跡打臉

武漢肺炎疫情全球大爆發，歐、美各國相繼淪陷，但中國卻連續幾天宣稱境內「零確診」，消息引發各界討論。（美聯社）

2020-03-23 19:25:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國官方宣稱境內武漢肺炎疫情近日趨緩，甚至18日開始「清零」，且連續多天本土個案「零新增」，但很多人懷疑官方數據真實性。民進黨立委王定宇今PO出5張圖，點明「蛛絲馬跡」，證明中國「疫情還在」，痛批「中共為了復工而美化數字，交叉感染的災難令人擔憂！」

中國國家主席習近平前陣子造訪武漢後，武漢市近期連續多日無新增武漢肺炎病例，不過許多武漢市民都不相信官方將病例「清零」，更有市民直言「只有傻瓜才相信」。

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王定宇在臉書以「防疫不怕確診數目增加，怕的是說謊隱匿」為題指出，中共宣傳的武漢肺炎「病例清零」，對外宣傳的中共已經戰勝疫情，可領導全球抗疫，你相信嗎？「除了美、日、義大利等各國領袖都公開表達質疑外，我們看看一些來自中國蛛絲馬跡」。

王定宇PO出5張圖點出5個「蛛絲馬跡」，他表示，如果已經「可防可控」，為什麼上海虹橋機場要通知「因應疫情影響機場將在3月25日關閉，恢復時間待定」。其次，武漢傳出「同濟」確診一百多例，「鐵道醫院」一例，「區長」在醫院陪一晚上，但是不准往上呈報。

王定宇指出，中共湖北疫情防控指揮部3月20日發公文，中國各省支援湖北的人員暫緩離開湖北；北京市政府下令「湖北人員不得入京」，「湖北零增長，卻不許湖北人返京，因為自己心裡最清楚，自己說的哪句話是真的，哪句話是假的」；最後則是在北京舉辦的疫情防控會議，居然要求海外中國留學生暫緩回中國。

他強調，這些「蛛絲馬跡」說出了什麼真實？這些動作不都證明「疫情還在」嗎？中共為了復工而美化數字，交叉感染的災難令人擔憂！

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民進黨立委王定宇（見圖）痛批「中共為了復工而美化數字，交叉感染的災難令人擔憂」！（資料照）

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