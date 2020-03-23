不當取供、任妻子律師 法官何宇宸遭監院彈劾

監察院。（資料照，記者謝君臨攝）

2020-03-23 10:26:22

〔記者謝君臨／台北報導〕桃園地院法官何宇宸被控押人取供、擔任配偶訴訟代理人，明顯違反「法官倫理規範」，監察委員楊芳玲、高涌誠調查後通過彈劾，預計於上午11點，在監察院召開記者會對外說明。

有關押人取供部分，源於2016年一起選罷法案件，何宇宸被控以羈押手段，要求鄧姓及劉姓被告供出另名劉姓主嫌的犯罪事實，手段惹議，被另一個合議庭裁定迴避本案；司改會接獲申訴，調查後也認為情節重大，移送法官評鑑委員會，決議結果為不需送監院彈劾，僅移送司法院人事審議委員會審議。

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對此，司改會轟「難以接受」，批評法評會「鄉愿」。司改會指出，押人取供是非常嚴重的行為，法評會竟因何宇宸認錯就不送監院彈劾，難以苟同，況且本案違失屬於職務行為，嚴重性不亞於被免職的花蓮地檢署檢察官林俊佑，標準不一致，人民如何接受？

不過，人審會審議後大翻盤，追加認定何宇宸另有擔任配偶訴訟代理人的違失，已明顯違反「法官倫理規範」，決議移送監院調查。

司法院表示，何宇宸與妻子共同購買房屋，懷疑仲介收取過多費用，提起民事告訴求償，何本身是當事人，依法可自提訴訟，但問題出在他竟擔任妻子的訴訟代理人，違反法官倫理規範第24條「法官不得執行律師職務」規定。

何宇宸到會說明時，對不當取供的指控沒有太大疑義，對於擔任訴訟代理人則解釋妻子工作忙碌無法到庭，他才協助訴訟，且他本身是告訴人，主觀上沒有違規意圖。

司法院表示，之前內部就在調查何宇宸擔任配偶律師一案，而後又收到法評會決議，兩案合併評價後，認為已達移送監院彈劾的程度，最後以21比2票數通過決議。監院歷經約9個月時間調查，已通過彈劾何宇宸。

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