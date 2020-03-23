環保署員工確診武漢肺炎 陳瑩：建議衛環委員會散會

環保署員工確診，衛環委員提案散會。（記者方賓照攝）

2020-03-23 09:56:26

〔記者楊綿傑／台北報導〕武漢肺炎疫情延燒，各界草木皆兵，出國旅遊更被放大檢視，環保署傳出有員工於本月初參與埃及旅遊團，後於昨天確診，今天衛環委員會邀請環保署進行業務報告，立委陳瑩於會前提出臨時動議，建議衛環會應該散會。

陳瑩指出，希望環保署講清楚，署內員工是不是確診，而且該員工還有進環保署上班，環保署應該說明包括多少人有接觸、目前狀態如何，而今天出席的人有沒有直接接觸或間接接觸等等，如果不能說清楚也沒辦法保證，基於維護大家安全，她要提出散會的動議。

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環保署長張子敬則回應，該個案確實是署內基層員工，這位員工本月3日至12日參加了埃及旅遊團，返國後13號週五確實有進辦公室上班，而15號埃及團領隊確診後，他也被通知要隔離，進來辦公室只有一天的時間。

張子敬說，16號時環保署就針對13號時，跟他接近同仁進行調查，共有4位，也都居家隔離辦公。當這同仁在昨天被確診，也立即緊急做應變處置，防疫單位也到署裡做疫情調查，由於該員工所在辦公地點是1樓，不會使用到電梯，也有基本防護定時消毒，疫調時認為這樣處置是可以接受的。

張子敬也解釋，都會依照疫情單位建議處置，該同仁辦公位置及業務性質比較單純，經評估沒有進一步風險，後續都會請同仁依照指引注意辦理，而這位同仁出國期間是埃及尚未列為旅遊警示。

不過陳瑩則批評，環保署相關主管一點警覺性都沒有，且3月初疫情已經很嚴重，她希望今天可以考慮散會。衛環委員會召集人立委劉建國則宣布暫時休息，進行相關討論後再決定是否散會，或是後續要怎麼進行會議。

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