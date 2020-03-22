為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

PO苗栗議會紛爭影片 國民黨團怒轟時力曾玟學「不道德」

苗栗縣國民黨議員對於時代力量議員曾玟學，經常製作影片PO網的舉動十分感冒，認為此舉害許多議員遭受「網軍霸凌」。（翻攝曾玟學臉書）

苗栗縣國民黨議員對於時代力量議員曾玟學，經常製作影片PO網的舉動十分感冒，認為此舉害許多議員遭受「網軍霸凌」。（翻攝曾玟學臉書）

2020-03-22 19:56:59

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣議會日前為文件調閱權爆發爭執，時代力量議員曾玟學將過程剪輯成影片PO網，引發眾多網友對國民黨議員砲轟；對此，國民黨團書記長江村貴怒批此舉「不道德」、為創造個人網路聲量而犧牲他人；曾玟學反擊江村貴發言「無知」，強調所影片內容皆取材現場公開資訊，可受大眾公評。

苗栗縣議會20日召開臨時會，藍營議員與在野議員針對《苗栗縣議員文件調閱自治條例》爭得不可開交，最後草草散會，曾玟學事後將過程剪輯成影片，痛批議事公平跟程序正義淪喪，苗栗縣議會淪空殼，不到一天影片被轉載600多次、網友一面倒痛批國民黨。

江村貴不滿表示，曾玟學每每剪輯影片PO網，使得許多網軍不明就裡攻擊國民黨議員，過去於制定石虎保育自治條例時就吃過悶虧，而此次所討論的文件調閱權也根本是多此一舉，然而曾玟學為創造自身網路聲量犧牲他人，實在「不夠道德」。

江村貴進一步說明，外界針對此法條討論已模糊焦點，核心在於「到底是不是有人不准你調卷？」「是否透過議會調卷而受阻？」從昔至今，多數議員調卷都無問題，如果調不到，是否該檢討「自己做人太失敗。」

曾玟學反嗆，江村貴說法正好凸顯其「無知」，目前議會已直播，影片所用素材皆為公開資訊，何來犧牲別人之言？況且各家媒體影像也皆取自現場，各有所解讀予以報導，部分新聞內容也曲解自己的原意，遂製作影片供大眾評判。

曾玟學強調，透過議會調閱文件會出現時間落差，過去就曾因多一道程序而無法即時取得關鍵資訊，而且議員提法案是行使基本權，議會本就應謹守程序正義逕付表決；況且議員行使調件權是全國議員、甚至立委的基本權利，所要也非機密資料，倘若要不到件要自我檢討、等同資料公開還要分親疏遠近，根本是反民主思維。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
文件調閱權再起風波 苗栗縣議員怒嗆議長
2020-03-20 20:23

文件調閱權再起風波 苗栗縣議員怒嗆議長
深夜許願池》「苗栗國」議會日常 曾玟學怒「ㄕㄢ」這東西！
2020-01-03 21:00

深夜許願池》「苗栗國」議會日常 曾玟學怒「ㄕㄢ」這東西！
養成寶寶抵抗力 母乳內gsMO是關鍵

養成寶寶抵抗力 母乳內gsMO是關鍵
苗栗連26年預算未刪延燒 「死敵」鄭聚然、曾玟學隔空互嗆
2019-12-17 14:19

苗栗連26年預算未刪延燒 「死敵」鄭聚然、曾玟學隔空互嗆
苗栗26年預算未刪引爭議 曾玟學再爆有議員預算書「拆都沒拆」
2019-12-11 13:05

苗栗26年預算未刪引爭議 曾玟學再爆有議員預算書「拆都沒拆」
午後小食光 網推自製超夢幻午茶飲品

午後小食光 網推自製超夢幻午茶飲品
政治今日熱門
2020-03-21 22:33

新華社批陳建仁造謠 總統府反擊要中國公布病毒檢驗實況

2020-03-21 21:25

「賴桑」砸數億買10座山就為了種樹 網淚喊：真偉人！

2020-03-22 00:06

質詢台一席話讓玻璃心碎 中國網民抓狂：活捉王定宇！

2020-03-22 12:24

陸軍關指部6軍官赴酒店尋歡 六軍團︰重懲、列汰除對象

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播