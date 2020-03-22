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江啟臣訪雲嘉 誓成接地氣政黨

國民黨主席江啟臣拜會新北市議會黨團議員，聽取地方改革意見。（新北市議會國民黨團提供）

國民黨主席江啟臣拜會新北市議會黨團議員，聽取地方改革意見。（新北市議會國民黨團提供）

2020-03-22 14:51:12

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席江啟臣啟動15執政縣市的拜訪行程，今前往雲林、嘉義拜訪，預計在下週完成西部9縣市首長拜訪，江啟臣強調，國民黨要從原本「輕地方、重中央」的「倒梯形」，轉變成重視地方的「金字塔型」，成為一個接地氣的政黨。

江啟臣今偕同黨秘書長李乾龍、副秘書長謝龍介、政策會執行長林為洲及立委溫玉霞、翁重鈞等人，先後拜訪嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善、雲林縣議長沈宗隆及雲林、嘉義縣市的黨團書記長，針對「防疫措施、市政建設、政策合作、黨務再造」等多項大家關心的議題進行意見交換，期許中央與地方能一起攜手合作，為中華民國的未來發展共同打拚。

江啟臣表示，自上週起已陸續展開15個執政縣市的拜訪行程，除了於上週日南下拜訪高雄市長韓國瑜、議長許崑源外，也撥空拜訪了新北市長侯友宜，前日更分別前往台北市議會、新北市議會拜會議長並與黨籍議員座談，包含今日的雲林縣、嘉義縣市，預計在下週就會完成西部9位縣市首長的拜訪，另外，東部及離島縣市也都在規劃進行中。

江啟臣指出，未來黨中央與地方的合作將不計任何形式。國民黨目前有15個執政的縣市，對於所有從政同志，包括地方縣市長、民代，都必須相互合作、相互支援，未來黨中央會強化與各縣市多元的溝通聯繫機制，明日即在智庫舉辦15執政縣市研討會，聽取各縣市代表對於防疫與國土開發等相關議題的意見。

江啟臣表示，「凝聚共識才能往前走」，透過各縣市的拜會請益及各縣市溝通聯繫機制，可以凝聚黨內基層意見，以作為立法院及縣市議會接下來問政與攻防的切角，也會讓國民黨往後作戰方向更符合地方政府與基層民眾的需求。

江啟臣強調，國民黨要「從下而上、從外而內」的傾聽基層、回應民意，從原本「輕地方、重中央」的「倒梯形」，轉變成重視地方的「金字塔型」，「國民黨要成為一個接地氣的政黨，才能重拾民眾的信任。」

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