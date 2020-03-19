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國民黨人事大換血 黨團、政策會下週「總辭」

國民黨主席江啟臣（見圖）力主改革，黨內幹部指出，黨中央、立院黨團將聯手推動人事精簡，黨團辦公室、政策會等二級單位黨工預計下週全面「總辭」。（記者方賓照攝）

國民黨主席江啟臣（見圖）力主改革，黨內幹部指出，黨中央、立院黨團將聯手推動人事精簡，黨團辦公室、政策會等二級單位黨工預計下週全面「總辭」。（記者方賓照攝）

2020-03-19 16:38:01

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨主席江啟臣力主改革，黨內幹部指出，黨中央、立院黨團將聯手推動人事精簡，黨團辦公室、政策會等二級單位黨工預計下週全面「總辭」，通盤檢討後再重聘適任人選，透過大換血達成年輕化、提升戰鬥力等目標。

資深立院國民黨團人士指出，立院應是在野黨重要的作戰單位，但黨中央、智庫、政策會、黨團辦公室一直遭人詬病無法扮演好後援，遭批評功能不彰，因此青壯派立委江啟臣當選黨主席後，黨內能否順利推動人事換血，視為國民黨改革的指標之一。

黨內幹部指出，江啟臣已邀集黨團幹部討論黨內改革，初步定調政策會、黨團辦公室人事下週全面「總辭」，待黨中央通盤檢討後，決定人事精簡的比例，各單位再按員額重新聘任黨工；至於國民黨中央、智庫，黨內也考慮調整人事。

黨內幹部表示，國民黨組織科層僵化，習慣從上而下指揮，基層不敢提出多元意見，缺乏集思廣益的過程，最後只會一個口令一個動作，無法發揮功能；智庫方面，其實國內年輕有為的學者大有人在，不必非找退休政務官不可，仍在校任職的學者甚至更有影響力。

黨內幹部表示，面對國民黨財務困難，人事精簡、提升戰力已是黨內青壯派一致的共識，一定要做，但該給的資遣費一定會給，會依照勞基法，絕對不會虧待黨工。

據指出，江啟臣原則上同意這樣的改革做法，也尊重「黨團自主」交由黨團幹部定奪，首波可能撤換的可能就有長年擔任黨團辦公室主任的江桂芳。黨內幹部說，目前已徵詢適合人選，黨團主任除了要具備領導統御能力，讓大家充分反映意見，也要能提供修法意見、議事攻防策略等，充分發揮專業。

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