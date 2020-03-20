接受隱性台獨？ 江啟臣：民進黨政府去中化非「法理台獨」

江啟臣說，所謂的台獨就只有透過變更憲法，達成推翻中華民國的「法理台獨」，他認為，民進黨政府推動去中化與「法理台獨」並不一樣。（擷取自YouTube影片）

2020-03-20 22:44:29

〔記者施曉光／台北報導〕前國民黨主席洪秀柱自製的「護憲保台論壇」日前訪問國民黨主席江啟臣，完整影片昨天上架YouTube，在訪談中，洪秀柱要求公開說過反對「法理台獨」的江啟臣表態，是否接受民進黨推動去中化、搞非法理的隱性台獨？江啟臣只說，隱性台獨說法來自對岸，沒有正面回應，他強調，所謂的台獨就只有透過變更憲法，達成推翻中華民國的「法理台獨」，他認為，民進黨政府推動去中化與「法理台獨」並不一樣。

江啟臣指出，「法理台獨」必須透過制憲，在國際上宣布獨立，更精確的講，只要變更憲法，達成推翻中華民國這件事情，就是「法理台獨」。

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洪秀柱追問江啟臣，現在民進黨政府沒搞「法理台獨」，卻推動去中國化，搞隱性台獨，讓年輕人形成實質認同台灣獨立，中華民國變成只是衣服，內涵只有台澎金馬，像這種非法理台獨能夠接受嗎？

江啟臣回應，所謂台獨就只有一種「法理台獨」，「我其實也去查了一下，通常隱性台獨的說法來自於對岸，因為它不承認中華民國這個主權獨立的國家，所以當我們這樣講，我不管它基於什麼樣的理由，可是當我們這樣主張，其實有時候也會被它扣一頂帽子說，這是隱性台獨，或者有人講華獨，但對我自己來講，我認為中華民國就是一個獨立的國家。」

他還強調，「台獨就是法理台獨」，「民進黨政府刻意的去中化，或者切割台灣跟大陸的歷史文化，這些事情我認為基本上它跟法理台獨是不一樣。」

洪秀柱再追問，國民黨能接受嗎？江啟臣則說，他覺得這個事情並非國民黨能不能接受的問題，而是這樣子做的話，能不能得到認同的問題，台灣生活中有太多與中國大陸文化的臍帶，如果刻意切斷這些歷史淵源或文化上的臍帶關係的時，他認為意義並不大，國民黨有責任維護傳承這個文化，但他也說，「去把他過度的政治化，我倒認為不見得對於這些文化要傳承來講，會是一件相對有幫助的事情，因為當文化這件事情變成一個政治上面的議題，或政治上面的對立的時候，那某一種程度上真的就會被刻意的去做切割。」

被問到中華民國領土主權問題時，江啟臣表示，在沒有修憲的情況下，就是憲法規定的固有疆域，不過他也說，「但是增修條文裡面，它有一個現實就是，我們固有疆域是原本憲法所規定的，但是現在因為兩岸分裂、分治的關係，所以我們的治權只及於台澎金馬，所謂的自由地區，這就是我們現在領土主權的一個狀態。」

對於江啟臣主張國民黨應該重新調整「九二共識」論述，甚至賦予新意涵，洪秀柱當場提醒江啟臣，所謂「九二共識」兩岸完全一致的部分就是「一個中國」原則與雙方共同追求未來統一，而且這個共識是兩岸政治互信基礎，「如果我們認為時代不一樣了，這個政治互信基礎可以討論，給它新的含意，如果有所動搖，那是另外一個場面出現了！」「所以對岸才會說，如果這個一變，天搖地動，就代誌大條了。」

洪秀柱問江啟臣，未來統一後究竟要採什麼制度，國民黨是不是應該提出來？而且「一個中國」原則不變，「不知道主席認不認同我的說法？」

江啟臣則回應，「憲法裡面所規定的東西，它要變唯一的前提，就是你修它」，「那如果社會的變遷真的要到改變這一些國家目標的時候，那就是修憲一途，那也是一種選擇，這個選擇我想在民主社會裡面，我們就是保留給人民，可是在這個民主社會裡面，不同的政黨、團體、個人也好，對於這個事情是可以自由主張的。」

江啟臣說，「對於未來這個事情，我是覺得說，尤其在21世紀的今天，兩岸關係是某一種程度的動態，即便是我們講維持現狀，這個現狀其實也有一些移來移去，因為也不是只有兩岸而已，國際的關係也在變動，它也是一個動態，那這些都會影響人民的想法，所以我是認為說，站在兩岸和平的這種目標，對於未來兩岸的未來，可以賦予更多的想像」，「大陸那邊我們也希望大家能夠更有一些想像的空間，去想兩岸的一個未來，那這個未來如果為大家所認同，不管它要涉及不涉及到修憲，我認為最終就是兩岸和平，然後人民接受。」

洪秀柱與江啟臣對談，兩人提至絕對反對「法理的台獨」。（擷取自YouTube影片）

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