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武漢肺炎》不遵行防疫而致人於死 立委提案：最重可判無期徒刑

國民黨立委廖國棟近日提案修正「傳染病防治法」，明定如不遵行防疫而傳染於人，因而致人於死者，將處無期徒刑或7年以上有期徒刑。（資料照）

國民黨立委廖國棟近日提案修正「傳染病防治法」，明定如不遵行防疫而傳染於人，因而致人於死者，將處無期徒刑或7年以上有期徒刑。（資料照）

2020-03-21 12:34:40

〔記者黃欣柏／台北報導〕武漢肺炎疫情持續延燒，為避免部分民眾不配合政府防疫措施，國民黨立委廖國棟近日提案修正「傳染病防治法」，明定如不遵行防疫而傳染於人，因而致人於死者，將處無期徒刑或7年以上有期徒刑。此外，民進黨立委王定宇也同樣提案修正該法，規定罹患特定傳染病者若故意申報不實，致生損害於他人，可判處3年以下有期徒刑。

民進黨立委王定宇近日提出「傳染病防治法第62條及69條條文修正草案」，草案明定，若明知自己罹患第一類傳染病（如天花、嚴重急性呼吸道症候群）、第五類傳染病（如嚴重特殊傳染性肺炎、新型A型流感、伊波拉病毒）或第二類多重抗藥性傳染病（如結核病），且不遵行主管機關指示而傳染於人，可處3年以下有期徒刑、拘役或併科30萬元以上、300萬元以下罰金。

草案中也規定，若明知罹患這3類傳染病卻未如實申報，處1年以下有期徒刑、拘役或併科10萬元以上、150萬元以下罰金，萬一致生損害於他人或公眾，更可處3年以下有期徒刑、拘役或併科30萬元以上、300萬元以下罰金。

國民黨立委廖國棟近日也同樣提案修法，其草案中規定，罹患或疑似罹患第一類、第五類或第二類多重抗藥性傳染病者，若不遵行主管機關指示，不管有無傳染於人，都可處3萬元以上、50萬元以下罰鍰。

若是因此傳染於人並致人於死，草案中規定，將處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致人重傷者，處3年以上、10年以下有期徒刑或100萬元以下罰金。若利用傳播媒體發表、散播第五類傳染病疫情的謠言或不實訊息，也可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科300萬元以下罰金。

最後，草案中也規定，若疑似被傳染第五類傳染病，而違反主管機關留驗、檢查、投藥等必要處置，處20萬元以上、100萬元以下罰鍰；若是規避或妨礙檢疫，則處3萬元以上、50萬元以下罰鍰，經限期改善而未改善者，還可按次處罰。

目前王定宇、廖國棟之提案均已在立法院會中一讀通過，交由社會福利及衛生環境委員會審查。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
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立委王定宇提案，若患第一類、第五類或第二類多重抗藥性傳染病，故意申報不實致生損害於他人者，可判處3年以下有期徒刑。（翻攝自王定宇臉書）

立委王定宇提案，若患第一類、第五類或第二類多重抗藥性傳染病，故意申報不實致生損害於他人者，可判處3年以下有期徒刑。（翻攝自王定宇臉書）

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