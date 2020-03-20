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「LULU媽」隔空示愛挨酸 張育美：很多年輕人覺得我很可愛

國民黨新科立委張育美日前就武漢肺炎的寵物防疫質詢農委會，過程卻狂曬愛犬照片，還數度高喊「LuLu I love You」，挨轟重創形象。外傳立法院國民黨團今天為此開班授課，張育美下午受訪澄清說今天黨團開會只是經驗交流。（資料照）

國民黨新科立委張育美日前就武漢肺炎的寵物防疫質詢農委會，過程卻狂曬愛犬照片，還數度高喊「LuLu I love You」，挨轟重創形象。外傳立法院國民黨團今天為此開班授課，張育美下午受訪澄清說今天黨團開會只是經驗交流。（資料照）

2020-03-20 16:34:03

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨新科立委張育美日前就武漢肺炎的寵物防疫質詢農委會，過程卻狂曬愛犬照片，還數度高喊「LuLu I love You」，挨轟重創形象。外傳立法院國民黨團今天為此開班授課，張育美下午受訪澄清說今天黨團開會只是經驗交流，自己的質詢被模糊焦點，其實很多年輕人覺得她很可愛、叫她育美姊姊，她會繼續為寵物發聲。

張育美接受媒體聯訪表示，她在質詢當下已經講得很清楚，全國有250萬隻寵物，平均3戶就養一隻，希望提醒農委會在武漢肺炎防疫期間注重寵物防疫，她質詢後香港就有寵物過世，既然防疫要超前部署，就要有相關作為。

張育美笑說，可惜質詢有點被模糊焦點，但她都正面思考，其實很多人支持她，年輕人很愛寵物，「他們也覺得我也很可愛，叫我育美姐姐」，未來也會繼續愛寵物、為寵物發聲，希望大家一起關心相關議題。

對於黨團開課的傳言，她解釋說，不是上課，只是經驗交流，今天由黨團總召林為洲、書記長蔣萬安、前總召曾銘宗就問政技巧、議事規則、社群經營等分享經驗，學到很多。

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