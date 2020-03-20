憂「跑班」教師成防疫破口 立委建議每週發5片口罩給師生

國民黨立委林奕華和多個教師工會、家長會共同召開「校園防疫要再升級」記者會。（記者陳昀攝）

2020-03-20 11:47:47

〔記者陳昀／台北報導〕北部某高中同班出現兩例武漢肺炎確診，成為國內首間停課學校。國民黨立委林奕華召集多個教師工會、家長會上午共同在立院召開記者會訴求調整防疫措施與停課標準，也提及「跑班」的任課教師可能成為傳染途徑，要求防疫物資到位，配送師生每人每週5片口罩。

全國高級中等學校教育產業工會秘書長許麗吉指出，校園人口密集，不太可能保持1公尺距離，教師指導學生時更不可能。教師白天都在學校任教、買不到口罩，但不少人要「跑班」接觸6個班級、每天接觸超過200名學生，若防疫物資不到位，教師就可能成為大規模傳染的破口，遑論學生上補習班的跨校傳染可能性。

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她提到，為使師生安心防疫，教育部應該著手研議5月統測、7月指考考試範圍刪減的明確標準，以免造成考試不公。

台北市國小家長會聯合會總會長李俊賢表示，若不能全面配置口罩，目前台北市疫情較嚴重，希望考量在台北市全面發配口罩，並在千人以上學校配置紅外線熱像儀。台北市教師會理事長葉青芪也提醒，「沒發燒不用戴口罩」的政策應該調整。

台北市高中家長會聯合會副總會長鍾坤志提及額溫槍不足問題，擔心多人共同使用有互相感染風險，並要求重新檢視防疫的停課標準。台北市國中家長會聯合會總會長蕭錦戎表示，遠距教學尚未盤點到位，會考、指考群聚的SOP也應該先確立。

林奕華表示，都會學校最擔心群聚感染，先前宣導「健康不用戴口罩」的政策有必要調整，呼籲未來兩週關鍵期提供師生一週5片口罩，無論是配給、實名制代購也可以，不要讓校園成為破口。

教育部專門委員詹雅惠回應，防疫措施都會隨中央滾動式檢討、強化，開學前已配送額溫槍2.5萬支、口罩645萬片、酒精8.4萬公升到全國高中以下學校，並陸續針對校園防疫人員撥補物資。

17日也用最快速公文核定，補助千人以上學校15萬經費購置紅外線顯像儀或其他防疫物資，共1054校，近期將再配發5.3萬公升酒精給各校；線上教學指引、學校資訊設備已完成盤整，並訂定資訊借用計畫協助縣市政府執行線上教學。

林奕華提到，北部某高中確診個案是在教育部發配口罩前就已經傳染給同班同學，若能先提供口罩，就能降低潛伏期的感染風險，希望在關鍵期補足防疫漏洞。詹雅惠回說，教育部會盡力爭取校園防疫物資，並做跨部會討論、諮詢。

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