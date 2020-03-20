立委驚爆共機挑釁數量航向有異狀 建議提升「天駒計畫」應變

中國軍機近來多次擾台，數量及飛行路徑更是迴異以往模式，立委建議國防部提升天駒計畫來因應。圖為空軍派駐在澎湖的天駒中隊IDF戰機。（圖：本報資料照片）

2020-03-20 09:13:45

〔記者羅添斌／台北報導〕中國自今年2月以來已有4次派出共機擾台，不僅曾越過中線挑釁，最新的一次更是使出夜航擾台模式，增加台灣戰備壓力，長期擔任立院國防委員會成員的立委王定宇更驚爆，在這4次的共軍軍機繞台演訓事件中，有一次的共機數量相當多丶航向更是迴異以往，對台威脅性更大，要求國防部即早因應，以保障台灣安全。

王定宇並表示，為因應共軍威脅模式的不斷變化，他建議，軍方現有的「天駒計畫」應該進行調整及提升，要擁有更佳的應變能力，才能有效因應中國軍事威脅。

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軍方官員指出，我國空軍在澎湖有空軍基地，但並沒有戰機部隊常駐，「天駒計畫」指的是每年4到10月間，輪流由空軍的台南聯隊及清泉崗聯隊，各自派出一個中隊的IDF戰機進駐澎湖，擔任台海空防的第一線任務。

至於「天駒計畫」是不是會因應共軍威脅的提升而調整現行做法？軍方官員，軍方內部曾研擬相關做法，包括將IDF戰機在夏季派駐澎湖模式由輪流進駐改為全年常駐，或是各型戰機混合進駐等等，這些都有腹案準備著，會隨時因應共軍威脅調整做法。

今年2月9日丶10日丶28日及3月16日，解放軍分別對台灣海峽丶東部外海及西南方防空識別區，進行軍機丶軍艦的騷擾，王定宇在昨天的立院國防委員會中特別指出，在這4次的擾台事件中，有一次的共機數量丶起飛點及企圖穿透我方路線的飛行路徑都與過去不同。

國防部長嚴德發在答詢時，也未否認此事，並指這4次的共機擾台事件，狀況的確有所不同，威脅也是增加的，是實戰化丶針對性的軍事活動，國軍依據戰備規定進行因應。

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