台海軍情》天駒計畫應變 IDF戰機可在5分鐘內緊急起飛

國造IDF戰機能在四至五分鐘內，完成緊急起飛升空攔截任務，能力優於F16及幻象戰機，是軍方決定將IDF戰機前進部署澎湖的關鍵。圖為前進部署澎湖的天駒中隊IDF戰機。（圖：本報資料照片）

2020-03-20 11:14:31

〔記者羅添斌／台北報導〕中國自今年2月以來已有4次派出軍機擾台演訓，由於共機數量丶起飛點及飛行路徑出現異常，對台威脅升高，立委建議國防部要提升「天駒計畫」應變，軍方官員今天說，國造的IDF戰機是空軍三型主力戰機中，唯一可以在4到5分鐘內完成緊急起飛應變的戰機，在台海空防分秒必爭的情況下，這就是軍方為什麼會將IDF戰機前進部署到澎湖的關鍵原因。

每年的4到9月期間，台海天候有利於共軍戰機出海訓練，軍方因此在這段期間，會派出本島空軍基地的IDF戰機前進部署到澎湖，目前空軍的IDF戰機部署在台南及台中清泉崗基地，軍方因此指派這兩個基地的IDF戰機輪流進駐澎湖馬公基地，並以3個月為期輪替。

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我國空軍目前有F16丶幻象兩千及IDF三型主力戰機，對於是何是由IDF戰機執行前進部署任務？軍方官員今天表示，IDF戰機能夠在最短時間內完成緊急起飛丶升空攔截任務，從接獲作戰指揮部命令後，到完成戰機啟動、校準、各項空電設定並起飛，這段複雜的過程，IDF僅須5分鐘內就可完成，默契十足的IDF團隊甚至可以在4分10秒內完成。

官員表示，蔡英文總統曾在2017年7月赴台南空軍基地視導。蔡英文當時曾親自下達抽測指令，443聯隊的飛行員和地勤人員，有條不紊地完成5分鐘內的IDF戰機緊急起飛抽測，證明國軍完全有能力應付即刻的威脅。

對於當前正在執行性能提升的F16戰機，軍方官員表示，F16戰機的緊急起飛程序，一般是要求能在6分鐘內完成，而新竹基地的幻象戰機執行緊急起飛的時間要求，也多於IDF戰機。

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