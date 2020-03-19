未來14天是關鍵期 蔡英文：視需要快速立法或發布緊急命令

總統蔡英文（右）19日下午在總統府發表敞廳談話，強調台灣經濟基本面良好，資金充沛，國安基金也密切注意國際動態，已經在備戰狀態。左為副總統陳建仁。（中央社）

2020-03-19 14:36:37

〔記者蘇永耀／台北報導〕武漢肺炎疫情持續擴大，蔡英文總統今日下午在總統府偕同副總統陳建仁召開記者會安定民心，總統強調，未來14天是第二階段防疫關鍵期，要有更大決心因應挑戰，她並提出3點呼籲，除要求民眾配合指揮中心的防疫規定，國人之間也不要相互仇視與指責，同時不要製造恐慌。至於是否發布緊急命令，總統認為，目前的法律與政策工作足以因應現階段疫情，未來情勢變化造成更大經濟社會衝擊，是快速立法或緊急命令，將看實際需求。

總統表示，從台灣發布第一個武漢肺炎確診案例到現在已經2個月，儘管境外疫情並不透明，但我們很努力守住第一波移入，也獲得台灣肯定，不過，過去這半個月疫情已在全世界快速擴散，儘管超前部署，但因境外移入來得快速，而全面升級管制大幅強化檢疫力道，未來14天是第二階段防疫關鍵期，大家要有更大決心因應挑戰。

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蔡總統並提出3點呼籲，首先，請民眾全力配合指揮中心的規定，許多防疫措施雖然不便，但請務必忍耐，這些限制是保護自己與社區的必要短期措施，把自己與家人健康照顧好，就是守護家園最好作法，而這也是減輕醫療人員負擔。

物資足夠不需搶購 囤積炒作必重罰

此外，國人不要仇視與相互指責，她要感謝配合居家檢疫及自主管理的國民，他們為所有人健康設下防線，同時也感謝醫護人員不眠不休做好把關，她也要感謝為了防疫物資生產的國家隊，這個時刻，大家是生命共同體，只有團結，才能打敗病毒。

總統還強調，不要製造恐慌，並要協助傳播正確資訊。各項醫療物資供應充沛，口罩也會視需要逐步增加，目前邊境管制是管理非必要人員流動，物流仍是暢通，各項民生物資國家都有足夠存量，不需搶購與囤積物資，囤積炒作價格者一定會重罰。

振興產業穩定金融超前部署 投入千億紓困

對於經濟面的衝擊，總統也信心喊話說，台灣雖無法倖免而受影響，但經濟表現與其他國家比較，仍然相對穩健，對於產業振興與金融安定，政府也做了超前部署，包括總計投入1000億元紓困方案，未來也不排除擴大支出擴大規模，全力穩定產業。

針對衝擊最深的觀光、交通、航空產業，蔡總統也保證說，將會專案處理，除特別預算200億元，將另籌措100億元協助業者度過難關，並提供500億元協助航空業者取得融資，另從前瞻計畫裡300多億元作為交通與觀光業者轉型與長期發展之用。

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