武漢肺炎》振興紓困措施務必到位 蘇貞昌要求「3點」便民

行政院長蘇貞昌指示防疫振興紓困措施務必到位，並下達三點便民指示。（資料照）

2020-03-19 11:43:36

〔記者李欣芳／台北報導〕因應武漢肺炎的衝擊，行政院繼提出紓困特別預算經立院三讀通過後，行政院長蘇貞昌今天主持行政院院會時強調，政府的防疫振興紓困措施務必到位，他並下達3點便民指示。

據悉，蘇貞昌昨天主持跨部會紓困會議，聽取各部會報告嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興措施辦理情形，他在會中說：「在民間困難的時候，由政府開糧倉、傾一切、救人命！」

請繼續往下閱讀...

蘇貞昌今天上午表示，昨天為了紓困，在這個會場上有好多同仁、部會首長親自出席，我們也在此開了3個多小時，是推動紓困振興，也特別要各位同仁在如此緊急的疫情、嚴峻情勢下，請大家務必要讓人民覺得政府「有用心」、「有關心」；「用心」就是要拿得出辦法來，關心是要讓他感覺得到無論是講的話、規定或哪些方面，要讓他覺得真的為人民著想。

蘇揆說，昨天紓困會議上，他特別要求大家做到3點：首先，「寬一點」，因為要「雨露均霑」，受衝擊的無論個人產業、企業，就是寬一點，儘量幫助得到。

其次，「快一點」，就是我們一開始所說的「立竿見影」。第三，「方便一點」，就是從人民的角度想，政策要方便一點，請大家務必做到，疫情還在發展中，請大家務必從全方位來努力。

蘇貞昌指出，尤其現在這一波已經變成從歐洲、美國回來，所以這兩個禮拜非常重要，請大家務必用盡全力。我們現在已經是除了特別許可的，禁止外籍人士入境，也禁止國人組團出遊，同時無論是外籍人士或國人回國，全部居家檢疫14天，這些要求務必確實做到，如果有不遵守規定，相關部會一直到地方政府，務請發揮第一線、第一時間圍堵、防阻的功能，務必做到。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法