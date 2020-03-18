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武漢肺炎》打臉英國「佛系防疫」 陳建仁精闢解析

2020-03-19 01:32:25
陳建仁在臉書發文談論英國的「佛系防疫」不可行，認為無法仰賴「全民自然感染」來防止武漢肺炎疫情蔓延。（資料照）

陳建仁在臉書發文談論英國的「佛系防疫」不可行，認為無法仰賴「全民自然感染」來防止武漢肺炎疫情蔓延。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕身兼流行病學專家的副總統陳建仁前陣子痛批世界衛生組織（WHO）防疫策略失當，還親自向國際解釋武漢肺炎致死率，18日深夜再於臉書發文，談「群體免疫閾值（HIT）」，指英國首相強森（Boris Johnson）想仰賴「全民自然感染」達到群體免疫的效果，「確實不可行」。

陳建仁表示，日前英國政府宣佈武漢肺炎防疫進入第二階段的「延緩階段」，主要措施包括「1.所有出現咳嗽和發燒等症狀的人必須在家隔離7天，如果7天之後症狀持續或惡化，再叫救護車送醫治療。」、「2.病毒檢測只施於重症患者，不再檢測每一個有症狀的人，包含在家隔離的輕症患者。」、「3.禁止學校安排學生出國旅行，建議70歲以上老人不要從事長途旅行。」

他強調，這種鼓勵人民盡可能維持日常生活的「低度防疫」作為，預期可以建立「群體免疫力（herd immunity）」，讓多數人得病後產生免疫力，藉此遏止病毒繼續傳播，讓有限的醫療資源專用於救治重症患者。

陳建仁還舉出，強森強調「武漢肺炎和流行性感冒完全不同，沒有任何人對它具有免疫力」，還說「更多更多的家庭，將會失去他們摯愛的人」。陳建仁表示，小女兒對此問他：「這樣做有道理嗎？英國的確診病例和死亡人數，不就會成為全世界最高的嗎？」他答說：「當然！如果要提高群體免疫力來阻斷傳染，根據目前武漢肺炎的基本傳染數 （R0），必需有29%至74%的人民得到感染，也就是全英國6600萬人當中，有1900萬至4900萬人感染，才可遏止病毒散播！如果只對重症者（20%）檢測病毒，還是會有380萬至980萬名確診病例，數十萬人死亡，死亡人數仍是世界第一！」

英國首相強森（見圖）的第二階段防疫措施被外界認為無所作為，批評是「佛系防疫」。（歐新社檔案照）

英國首相強森（見圖）的第二階段防疫措施被外界認為無所作為，批評是「佛系防疫」。（歐新社檔案照）

英國改變防疫策略

陳建仁提到，有鑑於只是「減緩」而非「阻止」疫情傳播，可能會造成災難性疫情，進而拖垮醫療照顧體系，英國後來又改弦易轍，採取更嚴厲的措施，包括：「1.全民避免『非必要』的外出與旅行。」、「2.如果可能應改為在家上班。」、「3.孕婦、健康狀況不佳者與超過70歲的老人應在家隔離12週。」希望能夠藉此降低R0值，使這波疫情的死亡人數壓在數千到數萬人左右。

他解釋，R0是指在「沒有外力介入，而且所有人都沒有免疫力」的情況下，一個感染者會把病原繼續傳染給多少其他人的平均值，R0愈大代表傳染愈難控制。

傳染病原會在該地呈現指數增加而成為流行病（epidemic），但是慢慢因為部分人感染後產生免疫力，易感染人口數會逐漸減少，所以流行疫情也會減緩，群體免疫閾值（HIT）意思是，當群體內具有免疫力的人數少於一定數目，則流行病會轉為地方病或消失。

陳建仁說，表中的各種傳染病，以麻疹和白日咳的R0最高，它們的HIT高達92%以上，如果要透過疫苗接種來預防這兩種疾病的流行發生，接種率必須超過這個閾值才行。（圖取自陳建仁臉書）

陳建仁說，表中的各種傳染病，以麻疹和白日咳的R0最高，它們的HIT高達92%以上，如果要透過疫苗接種來預防這兩種疾病的流行發生，接種率必須超過這個閾值才行。（圖取自陳建仁臉書）

陳建仁強調，HIT決定於R0，公式：HIT=1-（1/R0）。換言之，R0愈高，HIT愈高，陳舉出表說明，表中的各種傳染病，以麻疹和白日咳的R0最高，它們的HIT高達92%以上，如果要透過疫苗接種來預防這兩種疾病的流行發生，接種率必須超過這個閾值（臨界值）才行。

陳建仁以圖解釋，沒有免疫力（上圖中藍色小人）與有抵抗力者（黃色小人）比例未超過「群體免疫閾值」（HIT）時，當出現帶有病原的感染者（紅色小人），理論上疫情會不受限制地蔓延（藍人變紅人）；以中間的圖示為例，當群體中有少數人有免疫力，疫情傳播仍會在非免疫者間流行；當群體中大多數人因接種疫苗獲得免疫力，疫情傳播才會受侷限。（圖取自陳建仁臉書）

陳建仁以圖解釋，沒有免疫力（上圖中藍色小人）與有抵抗力者（黃色小人）比例未超過「群體免疫閾值」（HIT）時，當出現帶有病原的感染者（紅色小人），理論上疫情會不受限制地蔓延（藍人變紅人）；以中間的圖示為例，當群體中有少數人有免疫力，疫情傳播仍會在非免疫者間流行；當群體中大多數人因接種疫苗獲得免疫力，疫情傳播才會受侷限。（圖取自陳建仁臉書）

他以附圖為例，在未接種疫苗 或接種者比率未超過HIT的族群，流行會發生而使大多數健康人都發病；在接種者比率超過HIT的族群，只有少部分健康人會發病！

而武漢肺炎的R0=1.4-3.9，HIT=29-74%，在沒有疫苗和抗病毒藥物的當下，英國要藉全民自然感染達到HIT，確實不可行！反而必須透過確診病例的早期發現與隔離治療、密切接觸者的居家檢疫、高風險群的減少暴露來降低R0、減少疫災，等待疫苗和抗病毒藥物的上市！

陳建仁臉書全文

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