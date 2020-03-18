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邊境管制再升級 陳其邁：政院會為國人健康全力以赴

行政院副院長陳其邁表示，邊境管制再升級。（圖擷取自陳其邁臉書）

行政院副院長陳其邁表示，邊境管制再升級。（圖擷取自陳其邁臉書）

2020-03-18 13:49:08

〔記者李欣芳／台北報導〕武漢肺炎疫情在國際延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，國際疫情持續升溫，境外移入個案暴增，19日凌晨零時起非本國籍人員一律限制入境。行政院副院長陳其邁今天下午表示，邊境管制再升級，面對越來越嚴峻的疫情，行政院長蘇貞昌及行政院各部會，會為國人健康全力以赴努力。

有關全面境管，陳其邁在臉書表示，19日零時起，非本國籍一律限制入境：原則禁止、必要放行；所有入境者：一律居家檢疫14天。3月5日至3月14間曾有歐洲旅遊史、或在杜拜土耳其轉機的民眾，即日起全數回溯居家檢疫至滿14天。

有關指揮中心宣布台美合作防疫部分，陳其邁說，外交部與AIT共同發佈台美防疫夥伴關係聯合聲明，強化台美合作、共同防疫。未來將針對包括快篩檢驗試劑研發、疫苗研究生產、藥品研究生產、追蹤接觸者相關技術機制科技、舉行科學家專家會議，以及防疫醫療用品設備交流等合作。

他說，美方已特地為台灣保留30萬件防護衣原料，充實防疫物資，台灣在產能充足以後，每週提供美方10萬枚口罩。

陳其邁說，口罩供應也再調整，尚有大量口罩未售出的藥局，郵局先暫停補貨，並調整增加售完藥局的販售量。將討論減輕藥局包裝和負擔的方式。

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