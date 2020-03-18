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首頁　>　政治

藍營高市民代批罷韓 張博洋稱「反罷免產業鏈分工」

台灣基進新聞部副主任張博洋。（資料照）

台灣基進新聞部副主任張博洋。（資料照）

2020-03-18 12:57:37

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對國民黨市議員召開「守護高雄停看聽」記者會，批罷韓團體將罷韓看得比政治和防疫重要。對此，台灣基進新聞部副主任張博洋點破「這就是反罷免產業鏈的分工。」

國民黨高雄市議會黨團今早召開「守護高雄，停、看、聽記者會」記者會，呼籲韓國瑜支持者應停止討論罷韓第三階段的投票動作怎麼做，靜待國民黨黨部的指示。

議員陳麗娜並強調，罷韓團體將罷韓，看得比政治和防疫重要，政治目的的背後，可以看到二階已出現多個違法事項，但選委會卻還沒處理，應揪出不法嚴格查辦。

對此，民進黨議員陳致中批說，議會國民黨團開記者會，籲請支持者全力推廣韓市長政績，問題是市民朋友覺得韓市長有政績嗎？

陳致中表示，藍營也要求選委會查罷韓總部違法違規，這似乎在唱雙簧鋪梗，選委會主委是韓市長欽點，到時候55萬市民一筆一劃的民意，似乎將灰飛煙滅？

台灣基進新聞部副主任張博洋則點破反罷免產業鏈動的分工，他說，市長負責裝乖、裝忙，市政黨政不分的黨中央，則負責組挺韓戰隊，介入市政，理該監督市長的市議員不務正業，負責指揮韓粉，政務官副市長則被授權打壓罷韓團體，可謂產業鏈完美分工。

張博洋表示，罷韓團體因為不具備公權力，都是老老實實的收連署，從來沒有想過政黨間的鬥爭，或是罷免後市長人選的算計，反倒是陳麗娜等國民黨議員，用公家資源開記者會，不為公眾利益，只向特定群眾喊話，到底誰才是政治算計非常明顯。

張博洋也引用九陽真經的一句話回應國民黨：「他自狠來他自惡，我自一口真氣足。」

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