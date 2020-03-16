罷韓行動遭陳雄文行政干預？ 罷韓四君子向監院檢舉

Wecare高雄發起人尹立（右起）、台灣基進新聞輿情部副主任張博洋、罷韓行動法定領銜人陳冠榮醫師、公民割草行動發言人李佾潔醫師。（記者謝君臨攝）

2020-03-16 10:08:52

〔記者謝君臨／台北報導〕罷免高雄市長韓國瑜行動遭行政干預？「罷韓四君子」上午北上監察院向監委陳情，指控擔任反罷免辦公室主任的高雄市副市長陳雄文，同時身兼選委會主委，有球員兼裁判的問題，且公務員在進行連署書查對時，若懷疑有偽造可能而發出查對書，一份可領25元，按件計酬；呼籲監委儘速南下進行調查。

今天上午9點，罷韓行動法定領銜人陳冠榮醫師、Wecare高雄發起人尹立、台灣基進新聞輿情部副主任張博洋、公民割草行動發言人李佾潔醫師專程北上，於監察院大門召開記者會，指控罷韓行動遭韓國瑜的嘍囉們阻撓。

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陳冠榮表示，一直以來，罷免團體面臨的就是一場資源不對等的戰爭，我們要對抗的不僅是韓國瑜，還有包括其局處首長的嘍囉們，其中一個嘍囉就是陳雄文，他身兼選委會主委及反罷免辦公室主任，他最近的言行，在在證明了我們所擔憂的球員兼裁判問題。

陳冠榮說，55萬份連署書是鐵打般的，一個一個實實在在的收到的連署書，對於我們送出已造冊、整理完的40萬份，相當有信心，對於行政刁難本來我們不願理會，但考量每一個高雄市民的連署書都是辛辛苦苦簽立的，我們不希望這些辛苦遭到平白無故的浪費，因此決定在體制內，經由監察院對陳雄文進行檢舉。

尹立指出，我們在選委會的第98次的會議記錄中，很清楚的發現，他們在公務人員進行查對的時候，會有一份2塊錢，剔除會有一份3塊錢，甚至自由心證認定，如果說有任何偽造的可能，因而發出查對書，有一份25塊錢，這樣子的一個按件計酬，這是在中華民國歷史上非常可笑的。

尹立說，也就是說，在遊戲規則的制定上，就已經行政偏袒，你讓這些公務人員按件計酬，針對連署書去找碴，因為找的碴越多，他領得越多，這完全違反行政中立的原則；本案有非常大的急迫性，陳雄文有可能用非常不正常的手段，來行使他的行政裁量權，我們請求監委應該要立即介入。

張博洋批評，整個高雄市政府已經變成挺韓的大本營，高雄市選委會其實就是挺韓選委會，高雄市選委會主委，其實就是個挺韓主委、反罷免主委；且國民黨新任黨主席江啟臣竟聲稱要全面挺韓到底，這非常明顯就是黨政、市政不分，若國民黨及江啟臣堅持挺韓到底，那罷免韓國瑜之後，下一個下架的就是國民黨。

李佾潔說，現在在高雄發生的事，並不只是高雄人的事，更是全台灣人的事，因為這不但考驗高雄人對於監督不適任首長的堅持，也考驗台灣的民主制度；本來應該中立的選委會，現在變得烏煙瘴氣，身為公民團體，我們非常誠懇的希望監委能及時進行調查，也希望本次罷免活動，能成為台灣民主史上的一個典範。

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