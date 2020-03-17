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立法保育石虎 中市府捲土重來

台中市政府保育石虎的生態棲地，擬訂「台中市石虎保育自治條例」（草案）。（資料照）

台中市政府保育石虎的生態棲地，擬訂「台中市石虎保育自治條例」（草案）。（資料照）

2020-03-17 14:04:08

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市政府保育石虎的生態棲地，積極擬訂「台中市石虎保育自治條例」（草案），前朝二度闖關失利後，盧市府團隊捲土重來，今 （17）日經市政會議通過，將送市議會審議。市長盧秀燕表示，將持續與議會溝通，盼石虎保育工作法制化，達成自然生態平衡。

石虎是台灣現存唯一原生貓科動物，總數不到500隻，並持續減少中，而台中為石虎族群分布的重要生態廊道，前市長林佳龍團隊率全國之先，擬訂「台中市石虎保育自治條例」，並於2018年3月通過市政會議審查，提送市議會審議，但朝小野大，屢遭國民黨議員杯葛而胎死腹中。

盧秀燕說，石虎保育自治條例是非常重要的生態保育法案，她基於環境永續、生態平衡一貫立場，去年持續推動並與議會溝通，盼該自治條例順利通過，將石虎保育工作法制化，達成自然生態平衡。

農業局長蔡精強說明，去年12月完成石虎熱區的調查，依議會審查意見再提修訂版本，包括增加友善耕種，避免農戶使用農藥、毒鼠藥等，讓石虎生活場域更友善，也針對石虎捕食雞隻，可能造成養雞戶損失提出補償措施。

蔡精強也說，台中境內的石虎主要分布在后里、東勢、和平、新社、太平、霧峰、北屯等地區，推估約有100多隻，期盼台中能繼苗栗成為第2個通過石虎保育自治條例的城市，落實生態保育。

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