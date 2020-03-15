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陷不倫戀後首發聲 蔡宜芳引「愛的迫降」台詞回應

蔡宜芳於臉書發文。（記者謝君臨翻攝）

蔡宜芳於臉書發文。（記者謝君臨翻攝）

2020-03-15 15:19:11

〔記者謝君臨、沈佩瑤／台北報導〕已婚的台灣民眾黨前中央委員張益贍，跟未婚的同黨立法院黨團助理蔡宜芳不倫戀日前曝光，張被民眾黨開除，蔡則被停止處分黨權1年，但都不是因為不倫戀，蔡並向黨團請假；事發多日後，蔡宜芳今天首度於臉書發文，強調未來將謹守朋友分際，並澄清絕無「認愛一說」。

蔡宜芳表示，她因與友人相處過度親近，逾越朋友之間應有的分際，造成家人困擾，深感抱歉。未來謹守朋友分際，也感謝這幾天媒體與朋友們的關心與提醒。但因部份媒體和網路評論的誤解，導致呈現方式的扭曲，她還是希望能夠有澄清的機會。

蔡宜芳強調，沒有發生的事就是沒有發生，但她也能理解「信者恆信，不信者也恆不信」，也絕無「認愛」一說。她並援引韓劇「愛的迫降」中的台詞「你以為要有縫隙才能釘上釘子嗎？只要釘上釘子就會產生縫隙了。這裡就是釘上釘子的地方，就算沒有證據，照樣能讓你背負罪名，你懂了嗎？」

蔡宜芳說，「最後，感謝蔡委員（指民眾黨立委蔡壁如）讓自己可以請一個月的假，可以陪伴家人，重整心情，反省沉潛再出發！感謝大家的關心。

針對蔡宜芳聲明，民眾黨黨團副主任柯昱安隨後也發布3點聲明；首先，事件發生後，黨團已與蔡宜芳父親聯繫，蔡父表示女兒會先回高雄休息，再回到學校完成博士學業；其次，黨團工作繁重無法中斷，蔡宜芳職缺，下週起已安排同仁接手替補其職務；最後，蔡宜芳於個人臉書發表有關情感認知的說法，民眾黨不予置評。

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