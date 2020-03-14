海地「一件小事」要求撤換我大使 知情人士：恐是與總統吵架

我駐海地大使劉邦治因「一件小事」被要求離開。（資料照）

2020-03-14 17:57:57

〔記者彭琬馨／台北報導〕海地當地媒體13日報導，我駐海地大使劉邦治將因「一件小事」離開台灣，報導引述海地外交部長Claude Joseph接受Le Nouvelliste受訪時證實的內容表示，劉邦治將在此事發生不久後被取代，不過報導並未明確說明所謂何事，僅強調此事涉及國家主權。據了解，劉邦治人目前的確已返台，知情人士昨表示，劉邦治是「因公返國」，至於劉邦治預計何時返回海地，該人士並未多做回應。

知情人士透露，海地要求撤換我國大使一事，恐怕與日前劉邦治與海地總統摩伊士吵架一事有關，海地政府並要求劉邦治72小時內離開，同時向台灣政府要求派任新大使；知情人士說，從海地處理的方式來看，此事應未影響雙邊邦誼，可能是雙邊溝通上產生的誤會。

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該報導引述海地外交部長Claude Joseph說法表示，海地總統正在等待新任大使，此事涉及國家主權問題，不過Claude Joseph也在報導中強調，台灣與海地間的關係仍完好無缺。

外交部今對此表示，劉邦治日前因公務返國，大使館暫由資深同仁代理，業務正常運作，與海地政府溝通順暢，各項合作計畫也持續進行；外交部強調，劉邦治是位資深外交人員，工作能力及表現受到肯定，歷練完整，因此二度派駐海地。

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