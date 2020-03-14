武漢肺炎》時力辦講座教防疫 學者建議政府：提升檢驗量能

中華醫事科技大學醫學檢驗生物技術系助理教授周以正建議政府應該考量提升檢驗量能。（記者蘇金鳳攝）

2020-03-14 18:13:38

〔記者蘇金鳳／台中報導〕時代力量立委陳椒華今天邀請邀請中華醫事科技大學醫學檢驗生物技術系助理教授周以正，談「認識武漢肺炎及因應對策」，周以正說，目前疫情嚴峻，雖然政府的超前部署安定了人心，每天都有不同地方產生不同巨烈的變化，要考慮到檢驗量能要提升。

陳椒華今天在台中市服務處舉行講座，除了關懷防疫及醫護人力不足、補助加給及經費預算，她說，現在如果有一些沒有症狀感染者到處趴趴走，政府怎麼去做更多防疫篩檢非常重要，才能有效扼止社區感染，時代力量因應武漢肺炎全球性大流行，會深入社區教大家如何做防疫的工作。

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周以正說，目前武漢肺炎麻煩的是有無症狀的感染，而從過去SARS的經驗可做為武漢肺炎防疫的經驗，如隱匿疫情會引起更嚴重的疫情，像SARS和平醫院封院前，病人從醫院大逃亡，到別家醫院後隱匿情，造成大流行。

周以正說，其次，社會如果恐慌會造成嚴重的後果，阻絕境外是防疫的第一步，大規模封院會造成嚴重的後果，專責的醫院的設立與醫院進出動線的規劃、快速區別疑似病例，有助於疫情的控制。

他說，目前可以看到疫情非常嚴峻，每天都有不同地方產生不同巨烈的變化，一有破口要趕快抓出來才行。

周以正說，政府目前所做的超前布署其實滿能夠安定人心，但在超前部署之外，是否應考慮到檢驗量能要提升。

周以正強調，美國川普今天上午宣布美國進入緊急狀態，第一個想法先發500億美金，下星期之前要有50萬劑快篩要出來，一個月內要500萬劑快篩，足見美國的立場，檢驗是防疫要成功非重的要素。

周以正強調，目前政府對檢驗量能都比較沒有提到，中研院快篩兩個月內會進來，這兩個月不曉得疫情什麼燒進來，這兩個月要擴大一些檢驗的量能。

周以正說，目前所有醫院的醫檢師很辛若，尤其是做分子檢驗的醫檢師非常辛若，人力就如此多，政府是否可以抽調其他人力徵派醫檢師進來，從事這一塊的篩檢。

陳椒華則說，會向政府爭取多補助醫檢師人力及防疫的加給，因為這是危險性非常高的工作。

時代立委陳椒華在台中市服務處舉辦講座，邀請專家談認識武漢肺炎及如何因應。（記者蘇金鳳攝）

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