內幕》美以斬首伊朗攔截飛彈交貨 北京急下令使館銷毀軍援證據

美國與以色列聯手擊斃伊朗最高領袖哈米尼，中國外長日前與伊朗外長阿拉奇通話重申「珍視中伊傳統友誼」並促美以停火。惟據了解，北京在事發第一時間便向駐伊朗大使館下令，要求立刻銷毀所有軍售、援助計畫及石油採購等資料，連《中伊25年全面合作協議》的細部執行方案也不留。

據透露，北京原先研判哈米尼會在嚴密保護下，順利轉往俄羅斯避避風頭，未料美軍直接斬首狙殺，完全措手不及。更引人關注的是，伊朗向中共採購的超音速反艦飛彈，原訂3月上旬交貨，美國總統川普選在此刻精準出手，被解讀是刻意為之，高度針對中國在中東的軍事佈局。

據國際與我方交換情資，中方要求使館銷毀的資料範圍極廣，包含與美國石油禁運令牴觸的採購文件，以及涉及武器裝備、合作協訓等資訊，連《中伊25年全面合作協議》的細部執行方案等也通通不留。

據指出，北京宣稱銷毀資料是擔心美以策動暴民進入使館，並不斷釋出消息強調中國不受伊朗情勢影響，實情卻是中國每天從伊朗進口約200萬桶石油，是其主要能源命脈。

針對王毅1日和俄羅斯外交部長拉夫羅夫的緊急通話，據透露，兩人鎖定討論如何協助伊朗的「長久抵抗」，俄羅斯可能透過管道運送肩射武器，中方則將確保伊朗的無人機元件不斷鏈，並持續提供衛星、指管目標及戰術戰略指導等。

知情人士研判，俄羅斯與中國已宣布要強化軍事戰略合作、隨時緊密溝通，極可能在最短時間內共同於聯合國推「停火協議」，不排除譴責美國及以色列，持續鞏固區域影響力。

