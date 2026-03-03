為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    伊朗最高領袖哈米尼遭斬首內幕曝光！ 以色列駭進交通監視器掌握行蹤

    2026/03/03 16:47 即時新聞／綜合報導
    以色列、美國斬首伊朗最高領袖哈米尼，外媒揭露以國駭入德黑蘭的交通監視器，掌握伊朗高層行蹤。（路透）

    以色列、美國斬首伊朗最高領袖哈米尼，外媒揭露以國駭入德黑蘭的交通監視器，掌握伊朗高層行蹤。（路透）

    以色列、美國2月28日展開「咆哮雄獅行動（Operation Roaring Lion）」，斬首伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），外媒揭露以國駭入德黑蘭的交通監視器，掌握伊朗高層的行蹤。

    《金融時報》報導，以色列情報部門透過道路監視器，了解哈米尼及維安人員的生活模式，包含出行路線、活動時間、和哈米尼一同出入的其他高層人士身分，並利用AI工具和演算法，對收集到的大量伊朗領導層資料進行篩選。

    另外，美國中央情報局（CIA）的1名線人，也在2月28日當天協助確認哈米尼確切位置，以色列旋即出乎伊朗意料地在白天起飛多架戰機，動用了30枚「麻雀飛彈」轟炸哈米尼所在的位置，這款飛彈的部分型號射程超過1000公里。

    與此同時，空襲地點附近的手機基地台都被干擾，使得哈米尼的隨扈無法及時接收到預警通報，最終導致哈米尼和一眾伊朗高層都被炸死。

