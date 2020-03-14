與蔡正元隔空論戰！ 李啟維再反擊：不要用戰争威脅台灣人

針對蔡正元貼文表示台獨掀戰爭論述，李啟維反擊要蔡正元不要用戰争來威脅台灣人。（記者王姝琇攝）

2020-03-14 15:01:34

〔記者王姝琇／台南報導〕民進黨台南市議員李啟維，日前以台南大天后宮的施琅平台紀略碑文：「台灣遠在海表，昔皆土番、流民雜處，未有所屬。」指稱這證明「台灣自古就不屬中國。」引來前國民黨立委蔡正元在臉書大罵「白痴議員」，李啟維也不甘示弱回嗆，掀起連日隔空論戰。今（14日）凌晨蔡正元又在臉書貼文：「…不要胡扯那些白痴理論，只靠澎風沒有用，想獨立就要準備戰爭！」引發李啟維不滿表示，要蔡正元不要用戰争威脅台灣人。

蔡正元臉書指出，「要台獨就勇敢的台獨，就說台獨的武力足夠台獨，不要胡扯那些白痴理論，尤其是半路認老母…，要台灣獨立是沒有任何歷史或血統依據支撐，只能靠武力，有足夠的武力就能獨立，沒有足夠的武力，就只能喝西北風，『只靠澎風沒有用』，想獨立就要準備戰爭！」

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李啟維再反擊表示，蔡正元承認媽祖來台前台灣不屬於中國，但又說，媽祖來台後是台灣屬於中國的鐵證，自相矛盾，今更直接改用戰争來威脅台灣人。媽祖早在施琅之前就到台灣，施琅這個碑文不就已否定蔡正元的說法，此外，本人向中國國民黨主席江啟臣提及施琅之外，還提到毛澤東，但蔡正元閃躲，因為1936年7月1日毛告訴美國記者史諾：中國支持朝鮮獨立，這點同樣適用於台灣。「無神論、不信媽祖的中國共產黨都公開說台灣不屬於中國，中國國民黨想賣台求榮，門都沒有。」

李啟維認為，除了用蔡正元的話就可證明台灣自古不屬中國，根據歷史和科學研究，也告訴他孫文「驅逐韃虜，恢復中華」，他非但不接受還顧左右而言他，「今天反用戰争威脅台灣人，不覺得怪？！」

蔡正元今天在臉書直指，有足夠的武力就能台獨；文末更直接點明，想獨立就要準備戰爭。（記者王姝琇翻攝）

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