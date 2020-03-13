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首頁　>　政治

論戰台灣自古不屬中國 蔡正元、李啟維隔空互轟

李啟維回嗆蔡正元才是白痴，而且沒水準。（記者蔡文居攝）

李啟維回嗆蔡正元才是白痴，而且沒水準。（記者蔡文居攝）

2020-03-13 22:40:12

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨台南市議員李啟維日前以台南大天后宮的施琅平台紀略碑文「台灣遠在海表，昔皆土番、流民雜處，未有所屬。」指稱這證明台灣自右就不屬於中國。對此，前國民黨立委蔡正元今天在臉書罵「白痴議員」、「歷史知識低落」，李啟維則回嗆蔡正元才是白痴，而且沒水準。

對於李啟維引述碑文指「台灣自古不屬於中國」的說法，蔡正元提出其論述，李啟維則逐一反駁。

蔡正元在臉書說，「媽祖出現在台灣島時，正是台灣屬於中國的鐵證，也是台灣屬於中國的開始。」「媽祖未出現在台灣島前，台灣島的確不屬於中國和中國人，但屬於原住民族的部落領地，沒有國家組織，算是「無主之島」，意即「沒有國家主權管轄之島」。

李啟維則反駁說，「滿清是滿清，是中國人稱呼為韃虜的滿州女真族，不是漢族的中國。中國國民黨總理孫文革命檄文「驅逐韃虜，恢復中華」，就是鐵證。

李啟維說，荷蘭、鄭成功、滿清軍隊踐踏台灣之前，台灣就有政治實體的王國，而且不只一個，如中部的大肚王國及恆春半島的斯卡羅王國（瑯嶠十八社）。1869年美國駐厦門領事李仙得且與琅????總頭目卓杞篤協議簽訂南岬之盟。

李啟維說，蔡正元的言行，已有很多網友罵他白痴，不用我來罵他，他自己沒水準，我就事論事，不想跟他一般見識。

蔡正元今天在臉書罵人是「白痴議員」。（記者蔡文居翻攝）

蔡正元今天在臉書罵人是「白痴議員」。（記者蔡文居翻攝）

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