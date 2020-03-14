武漢肺炎》防堵疫情進營區 國軍勸阻官兵出國

武漢肺炎疫情蔓延世界，國人經常造訪的歐美國家紛紛淪陷；國防部今天表示，目前已經暫停核准官兵出國旅遊的申請，已經核定的個案也會勸阻延後或是取消行程，公務出國則是原則上都是延期進行。圖為國軍派遣化學兵部隊前往機場消毒情形。（國防部提供）

2020-03-14 12:49:34

〔記者吳書緯／台北報導〕武漢肺炎疫情蔓延世界，國人經常造訪的歐美國家紛紛淪陷；國防部今天表示，目前已經暫停核准官兵出國旅遊的申請，已經核定的個案也會勸阻延後或是取消行程，公務出國則是原則上都是延期進行。

國防部發言人史順文今天表示，國防部依照中央流行疫情指揮中心的指導，完成各項應變準備，但面對世界各國均受到疫情威脅，國防部「做最壞的打算，做最好的準備」，高標準防堵疫情進到營區。

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史順文指出，目前已經要求各單位暫停核准官兵出國旅遊的申請，已經核定的個案，考量出境或轉機感染的疑慮，也會勸阻行程延後或要求取消行程。如果有特殊狀況必須出國，經過高階主官核定，返台後必須嚴格執行14天的居家自主健康管理。

針對因公出國的部分，史順文表示，目前非必要性的出國行程都是暫緩跟延後，如果是必要性的出國，也都是回國後進行居家自主健康管理14天後才能再進入營區；國防部長嚴德發日前也在立法院備詢時透露，國軍有2位上將因為分別赴尼加拉瓜、史瓦帝尼進行軍事交流，過境期間曾經過疫區，故回國後進行居家隔離，後期滿已返回部隊。

史順文說，武漢肺炎疫情未緩，各部隊主官也會向官兵說明，為了避免境外感染，考量個人丶家庭及國軍整體健康，請大家共體時艱，暫緩出國行程，一同維護國家整體防疫安全。

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