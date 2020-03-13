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基隆首例！570萬議員建議款 時力陳薇仲辦安樂區參與式預算

基隆市議員陳薇仲（中）、黨主席徐永明（右）為基隆市第一次的議員建議款參與式預算公民審議的投票箱封上封條，宣誓7個提案的公展投票開跑。（記者林欣漢翻攝）

基隆市議員陳薇仲（中）、黨主席徐永明（右）為基隆市第一次的議員建議款參與式預算公民審議的投票箱封上封條，宣誓7個提案的公展投票開跑。（記者林欣漢翻攝）

2020-03-13 13:08:10

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆首例！時代力量基隆市議員陳薇仲，把每年570萬元的議員建議款拿出來辦理參與式預算，經過3個多月以來的討論、審議、公展等階段，共列出7項提案，即日起到3月底止開放線上及實體投票，選出前4名，資格為16歲以上在安樂區居住、就學、就業者，詳情可上活動網頁查詢。

「自己的稅金自己來決定！」陳薇仲說，議員建議款長期存在球員兼裁判、經常性規避採購法、以人情出發而非民主與專業考量等問題，她知道建議款制度要做出巨大的變革並非一蹴可幾，但希望透過全民參與的方式，納入更多人的聲音一起討論。

陳薇仲說，簡單來說，參與式預算是透過嚴謹的流程設計，讓民眾不分職業及教育程度，一起討論決定一筆公共預算要怎麼使用，她和辦公室同仁自去年底以來，舉辦4場安樂區住民大會，居民們從實際的生活經驗出發，每場次3個小時以上的紮實討論，產出了9個真正關乎在地生活與社區改善的提案，並邀集各提案相關公部門單位，針對各提案進行現場會勘，以「公共性」、「適法性」與「預算可行性」等指標進行審議，最後審議通過7案，進入到公展投票階段。

陳薇仲今天與時代力量黨主席徐永明一起為基隆市第一次的議員建議款參與式預算公民審議的投票箱封上封條，宣誓7個提案的公展投票開跑，7個提案包括公園總體檢、景觀復育、校舍維護等，獲得最高票的提案將優先執行，第二及其後的提案，將視預算可及範圍再行評估是否執行。

徐永明表示，議員建議款是傳統台灣地方政治中的奇怪設計，議員本來應該監督地方政府和行政部門，但在這個設計下又成為預算分配的對象，也因此衍生很多弊案和陋習，期待時代力量全台灣15位議員，除了堅持監督配合款的立場，也一起來推動這樣的參與式預算。

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