籌措解僱黨工費用 國民黨將標售底價逾7200萬元房產

國民黨將再標售黨產。圖為國民黨中央黨部。（資料照）

2020-03-13 11:58:36

〔記者施曉光／台北報導〕為籌措支付大量解僱離退黨工以及優存、月退人員給付費用，國民黨最近重新恢復辦理不動產標售作業，預定26日將標售台東縣、花蓮縣、苗栗縣、新竹縣、高雄市、嘉義市等地多筆土地與房產，底價總計7千243萬1千元。

國民黨即將標售的這些非辦公用不動產分別位於台東縣的長濱鄉、卑南鄉、台東市、綠島鄉，花蓮縣的豐濱鄉、吉安鄉，苗栗縣三灣鄉、高雄市鳳山區、新竹縣新埔鎮以及嘉義市東區。

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國民黨去年6月初曾經打算公開標售一批底價總計3億8千400餘萬元的43筆不動產，由於其中市價行情較高的40筆被300多位已退休或離職的前黨工聲請查封，導致標售作業緊急喊卡，後來在9月、10月間也曾兩度公開辦理標售作業，但多數標案都流標。

今年1月間國民黨曾經對外說明，經歷3次公開標售名下未作辦公使用的不動產，已經處分7筆，扣除稅費、律師費、代書費等，金額總計1千216萬元，並經黨產會同意該黨將上述款項分配給大量解僱的黨工。

國民黨在106年2月1日大量解僱黨工700餘人，但因受黨產會凍結本黨名下財產，截至目前為止，仍積欠8億餘元的大量解僱款項，未來陸續拍賣價金扣除估價、拍賣等作業費用後，將匯入國民黨永豐銀行帳戶，對於領取月退及優存的退休黨工，依序按比例分配。

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