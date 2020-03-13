武漢肺炎》600億「一毛未刪」 特別預算今可望三讀

行政院提出的600億元「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」，預計今天立法院會就可三讀通過預算案（資料照，記者簡榮豐攝）

2020-03-13 09:32:30

〔記者黃欣柏／台北報導〕為因應武漢肺炎疫情衝擊，立法院財政委員會日前聯席審查通過行政院提出的600億元防疫特別預算案，在朝野黨團有防疫優先共識之下，所有預算均未刪除或凍結，也無任何一項提案需保留表決，全案預計在今天立法院會中就可順利三讀通過。

武漢肺炎疫情自春節期間延燒至今，已重創無數產業，因此行政院會在2月27日迅速通過600億元特別預算案因應，其中包括196億元防治經費及404億元紓困、振興經費，全案經立法院財政等委員會聯席審查，通過了171項相關決議，但並未刪減、凍結任何預算，順利初審通過。

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各在野黨團近日又陸續針對特別預算案提出44項決議案，立法院長游錫堃昨召集朝野黨團展開協商，由於這些決議案同樣未涉及刪減或凍結預算，僅是建請、督促各部會加強防疫宣導、提高預算運用透明度等，多數提案最後均照案或小幅修改後通過，少部分與初審主決議內容雷同的提案，也都由提案黨團直接撤案。

因初審及協商過程均無提案被保留，今日立法院會處理特別預算案時將不必再經表決，此外各黨團在三讀前也預計不會再派代表登記發言，僅會在三讀後表示意見，全案可望今順利完成三讀。

雖然朝野均有防疫優先共識，並未刪除或凍結特別預算，不過國民黨立委翁重鈞等人在審查及協商過程中都曾質疑，本次特別條例編制不受「預算法」第62、63條等規定限制，等於可以跨部會流用，恐怕是給予行政院一張空白授權的支票。

不過，行政院主計長朱澤民指出，制定預算流用辦法與特別條例的規定不符；民進黨立委江永昌也認為，目前無法知道未來疫情會如何發展，不宜強制規定流用辦法。

針對預算流用此一問題，朝野討論後達成共識，雖仍排除「預算法」限制，賦予預算更大彈性，但也通過主決議，要求各部會未來在執行特別預算時，若涉及跨部會調整且每筆數額超過5000萬元，就應先送立院備查，並建請主計總處研擬流用規定。（9:40更新）

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